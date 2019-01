Eleven nőcik (interjúk) – Babos Kitti: "Azt kell megérteni, hogy nincsenek határok"

Babos Kitti (Fotók: Horen)

Ha egyetlen bővített, de tömör mondatban kellene bemutatnod, ki vagy és mivel foglalkozol, az hogy hangzana?

Sok mindennel foglalkozom, de főállásban a Glamour magazin online szerkesztője vagyok, mindemellett pedig saját blogot is szerkesztek Melior Fashion Blog néven. Az íráson kívül videós riportokat és különböző kreatív tartalmakat gyártok, ami óriási élvezet számomra.

Tevékenységedet, szívügyedet illetően mire vagy a legbüszkébb, és mit szeretsz benne legjobban?

Arra vagyok a legbüszkébb, amikor valami olyat csinálhatok, amivel másoknak segítek. Ha nem is konkrét segítségről, de önbizalomról, motivációról, vagy akár örömszerzésről is van szó. Egy-egy interjú vagy beszélgetés is sokat adhat az olvasóknak és az interjúalanyoknak is.

Kérlek, írj le egy, a tevékenységedhez kötődő konkrét kedves szituációt/történetet!

Nemrég készítettem egy videós interjút Pávó Rékával, aki hihetetlen küzdelmes időszakon van túl, de kitartásának köszönhetően meggyógyult a leukémiából. Úgy, hogy a betegség diagnosztizálásakor nem sok esélyt láttak erre az orvosok.

Az, hogy megismerhettem Rékát és a történetét, hatalmas erőt adott nekem. Imádom a motiváló embereket, akik eget, földet megmozgatva mennek a céljaik után. Ő is egy ilyen ember, egy igazi csodanő!

Ki az az inspiráló személy vagy melyik az az esemény, aki/ami erre a pályára terelt?

Nem tudnék kiemelni egyetlen személyt. Nagyon régóta éreztem, hogy a médiában szeretnék elhelyezkedni, és meg is szeretném alapozni az ehhez szükséges tudást. Ezért jelentkeztem a Budapesti Corvinus Egyetem kommunikáció-médiatudomány szakára. Az ott töltött 5 év alatt rengeteg emberrel megismerkedtem és a kreativitás egy teljesen új oldalát ismertem meg, úgyhogy én inkább azt a közeget mondanám az inspirációmnak.

Említs olyan tényezőket, amiktől a kezdetek után, egy folyamat végén az lettél, aki ma vagy!

Rengeteg embert ismertem meg az elmúlt évek alatt. Az egyetemi éveim alatt is mindig dolgoztam a szakmában, ezért mondhatni, elég gyorsan kiismertem ezt a közeget. Úgy érzem, összehasonlíthatatlan vagyok azzal az emberrel, aki pár éve voltam.

Rengeteg önkontrollt gyakoroltam, és sokkal jobban tudom értékelni a dolgokat. Ehhez el kellett engednem pár embert az életemből, és meg kellett ismernem olyanokat is, akiknek csak negatív dolgokat "köszönhetek". Az embereket, a kapcsolatokat és a tanulságokat mondanám azoknak a tényezőknek, melyek fejlesztettek.

Hogyan tekintesz ma a kezdő, évekkel ezelőtti önmagadra, mi az, amiben leginkább megváltoztál mostanra?

Ma már tudom, hogy ki nem vagyok, és ha még nem is vagyok az, aki szeretnék lenni, tudom, hogy milyen úton kell haladnom. Ma már nem szeretnék olyan lenni, amilyen nem vagyok. Régen sokszor megpróbáltam más lenni, ma már nem tenném.

A kiállítás megnyitójakor készített videónk:

Egy idézet, ami inspirál az életben, illetve ami legutóbb szöget ütött a fejedben /”életfilozófiád”/?

Nem szeretem az idézeteket, mert ahhoz túl viccesen fogom fel a világot, hogy komolyan vegyem őket.

Nevezd meg, kérlek, a három legmeghatározóbb tulajdonságod, aminek a sikeredet/életed alakulását köszönheted!

Higgadtság és az apró dolgok értékelése, humor, kitartás.

Magadban mit értékelsz leginkább, illetve szeretsz legkevésbé?

A legtragikusabb helyzetekben is tudok nevetni. Nem azonnal, de rövid időn belül. Ez nem azt jelenti, hogy ne fájna, ha valami rossz történik, egyszerűen csak túl szép az élet ahhoz, hogy szomorkodjunk.

Nem szeretem magamban, hogy a legtöbb ember hátsó szándékát azonnal észreveszem. Néha könnyebb lenne, ha ezt nem tenném.

A másik tulajdonság, amit nem szeretek magamban, hogy nem bírom a bizonytalanságot az élet semmilyen területén. Nagyon frusztrál.

Másokban mit értékelsz leginkább, illetve legkevésbé?

Az őszinte kedvesség az, ami számomra a legértékesebb. Sajnos egyre több, ok nélkül is keserű ember van, akik nem tudják értékelni a jót, és az elégedetlenségüket kivetítik másokra is.

Említs 3 olyan szlovákiai magyar nőt, akit te a saját értékrended szerint nagyra tartasz!

Nem tudok kiemelni csupán három ismert nőt. Mindenkinek a munkásságát maximálisan értékelem, és mindig büszke vagyok, hogy elmondhatom, ilyen sok tehetséges szlovákiai magyar nő létezik. Számomra azonban két kevésbé ismert szlovákiai nő az, akit a legjobban becsülök:

- Az édesanyámat, mert a jég hátán is megél, folyamatosan képezi a tudását, elképesztően erős, nagyon jó az üzleti érzéke és ha ő nem lett volna ilyen céltudatos, most én sem tartanék ott, ahol.

- A nagymamámat, mert 16 évesen vesztette el anyukáját és saját lábára állva, gyerekként vitte a hátán a családja dolgait. Azóta is egy kőszikla a családban, akire mindannyian felnézünk.

Szerinted mit kéne szem előtt tartania más nőknek ahhoz, hogy ilyen „elevenek” legyenek, mint te? :-)

Azt kell megérteni, hogy nincsenek határok. Az ember egyetlen határa saját maga. Nincs semmi, amit ne lehetne legyőzni, megoldani.

(SzT)