Eleven nőcik (interjúk) – Kiss Kósa Annamária: "Ha én készíthetem a ruhát az esküvőre, kicsit a részesévé válok"

Ha egyetlen bővített, de tömör mondatban kellene bemutatnod, ki vagy és mivel foglalkozol, az hogy hangzana?

Megálmodom és elkészítem a személyre tervezett és szabott alkalmi ruhákat, hogy minden nő csodálatosan érezhesse magát élete fontos eseményein.

Tevékenységedet, szívügyedet illetően mire vagy a legbüszkébb, és mit szeretsz benne legjobban?

Munkám során az tesz boldoggá és arra vagyok büszke, ha a megrendelőm elégedett, hiszen ha egy esküvőre vagy egy fontos családi összejövetelre én készíthetem a ruhát, kicsit én is az esemény részesévé válok.

Kérlek, írj le egy, a tevékenységedhez kötődő konkrét kedves szituációt/történetet!

Ki az az inspiráló személy vagy melyik az az esemény, aki/ami erre a pályára terelt?

Mindig is szerettem a régi kosztümös filmeket, gyermekkoromban az egyik ilyen film inspirált, és akkor eldöntöttem, hogy én bizony tervező leszek. Persze az életem folyamán sok olyan emberrel találkoztam, akik hatással voltak rám, többek között egyetemi tanáraim, barátaim, kollégáim. Mindezek mellett

Említs olyan tényezőket, amiktől a kezdetek után, egy folyamat végén az lettél, aki ma vagy!

A legmeghatározóbb esemény, az egyetem utolsó évében volt egy divattervezői versenyen. 2010-ben a szakmai zsűri engem választott a legjobb tervezőnek. Ez nagy löketet adott a további szakmai sikereimben. Ezek után kollekcióimat több országban fotózták és bemutatták. 2011-ben pedig az év fiatal tehetségének választottak és meghívást kaptam New Yorkba a Fashion Weekre. A színházi munkám legkedvesebbike pedig az volt, mikor Csákányi Eszterrel dolgozhattam együtt, és a közösen készített, A Keresztanya című darabot választották az év legjobb gyermekelőadásának.

Hogyan tekintesz ma a kezdő, évekkel ezelőtti önmagadra, mi az, amiben leginkább megváltoztál mostanra?

Megfontoltabb vagyok, az időt is jobban be tudom osztani. A munkáimat is úgy vállalom el, hogy a családomra is maradjon időm.