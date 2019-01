Eleven nőcik (interjúk) – Dudás Viki: "Ha a takarítás tesz boldoggá valakit, akkor takarítson!"

December első két hetében volt megtekinthető "A nőci, ha eleven" című jótékony célú kiállítás a dunaszerdahelyi Buena kávézóban Horváth Reni (Horen) fotográfus varázslatos őszi portréiból. A kiállított fotókon 29 "eleven nőci" szerepelt a tágabb régiónkból, akikkel egy-egy interjú is készült, melyek közül naponta egyet közlünk a Paraméteren. A hölgyek mindegyike ugyanazokat a kérdéseket kapta, rajtuk múlt, milyen terjedelemben válaszolnak. Az interjúsorozattal január első hetében érünk a sor végére. A sorozat huszonötödik részében következzék Dudás Viki, manikűrös. Olvassák szeretettel! (25.)

Dudás Viki (Fotók: Horen)

Ha egyetlen bővített, de tömör mondatban kellene bemutatnod, ki vagy és mivel foglalkozol, az hogy hangzana?

Röviden, tömören pszichológus és építészmérnök vagyok egy személyben (ez a manikűrös szó bővített változata :D), aki minden lány kezét széppé "varázsolja". :-)

Tevékenységedet, szívügyedet illetően mire vagy a legbüszkébb, és mit szeretsz benne legjobban?

A legbüszkébb arra vagyok, hogy felismerik a munkámat, és úton-útfélen dicsérik a vendégeim körmeit. Büszkeséggel tölt el az is, hogy együtt dolgozhatok egy hazai körmös márkával. És hogy mit szeretek a munkámban a legjobban? Talán azt, hogy ennyi szuper embert ismerhettem meg általa.

Kérlek, írj le egy, a tevékenységedhez kötődő konkrét kedves szituációt/történetet!

Minden egyes boldog mosoly jól esik, amit az elkészített körmökért kapok cserébe, nehéz lenne egyetlenegyet kiemelni. Na meg a sok kis apró ajándék, csoki, amivel a vendégek meglepnek. :-)

Ki az az inspiráló személy vagy melyik az az esemény, aki/ami erre a pályára terelt?

A magam elé kitűzött célok a legnagyobb inspirációk.

Hirtelen felindulásból kezdtem bele a körmözésbe. Úgy éreztem, hogy én ezt jól tudnám csinálni. Nem érdekelt, hogy hányan dolgoznak még ebben a szakmában rajtam kívül.

Ha hiszel magadban, bárki és bármi lehet belőled. Határ a csillagos ég, és még azon is túl.

Említs olyan tényezőket, amiktől a kezdetek után, egy folyamat végén az lettél, aki ma vagy!

Talán ez a legnehezebb kérdés az összes közül. Az évek, a tapasztalatok, az emberek formáltak ilyenné, amilyen ma vagyok.

Hogyan tekintesz ma a kezdő, évekkel ezelőtti önmagadra, mi az, amiben leginkább megváltoztál mostanra?

Magabiztosabb lettem, a munka megtanított arra, hogy semmit sem vehetek magától értetődőnek. Megtanultam jobban értékelni a dolgokat, embereket, pillanatokat. És ami a legfontosabb, megtanultam nemet mondani, és elfogadtam, hogy attól még nem vagyok rossz ember, ha visszautasítok valakit vagy valamit.

Egy idézet, ami inspirál az életben, illetve ami legutóbb szöget ütött a fejedben /”életfilozófiád”/?

Ebben a világban, ahol bármi lehetsz, légy kedves. A kedvesség és a jó szív még szebbé tesz.

Nevezd meg, kérlek, a három legmeghatározóbb tulajdonságod, aminek a sikeredet/életed alakulását köszönheted!

A pozitivizmus, maximalizmus és a rengeteg türelem miatt tartok itt az életemben. :-)

Magadban mit értékelsz leginkább, illetve szeretsz legkevésbé?

Hogy sosem adom fel, ha valamit el szeretnék érni, azt előbb vagy utóbb el is érem. Szeretem, hogy a rossz dolgokban is képes vagyok meglátni a jót, és nem tudok a múlton illetve a hibákon rágódni. Amit a legkevésbé szeretek magamban, hogy nem vagyok képes időben aludni menni, így az álmosság mára már egy meghatározó tulajdonsággá nőtte ki magát nálam. Illetve rettenetesen haragszom magamra azért, hogy ha időben elkészülök, akkor is kések 2-3 percet.

Másokban mit értékelsz leginkább, illetve legkevésbé?

Amit leginkább értékelni tudok a másikban, legyen szó férfiról vagy nőről, az az őszinteség, tisztelettudás, nyitott elméjűség, szeretetreméltóság, jóakarás, intelligencia, optimizmus. Ami a leginkább taszít, az ezeknek a tulajdonságoknak a hiánya.

Említs 3 olyan szlovákiai magyar nőt, akit te a saját értékrended szerint nagyra tartasz!

2 olyan embert tudok kiemelni, akire szerintem érdemes felnézni, az egyik Horváth Reni, a másik pedig Mislay Enikő. Mindketten maximalisták és profik abban, amit csinálnak. A hab a tortán pedig, hogy oroszlánok, mint jó magam. :-P

Szerinted mit kéne szem előtt tartania más nőknek ahhoz, hogy ilyen „elevenek” legyenek, mint te? :-)

Azzal foglalkozzon mindenki, amit szeret. Ha a takarítás tesz boldoggá valakit, akkor takarítson.

Pár év múlva lehet egy óriási takarítócég tulajdonosa lesz. Ha szívvel, lélekkel csinálod, amit csinálsz, bármit elérhetsz. De a siker nem kopogtat be magától az ajtón. Rengeteg munka, lemondás és magadba fektetett hit szükséges hozzá.

(SzT)