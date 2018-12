Eleven nőcik (interjúk) – Antal Ágota: "Kezdetben kinti kapaszkodókat kerestem, fokozatosan haladtam befelé"

Ha egyetlen bővített, de tömör mondatban kellene bemutatnod, ki vagy és mivel foglalkozol, az hogy hangzana?

Úton vagyok, keresem és próbálom gyakorolni a tudatosságot, az egyszerűséget, a megelégedettséget, bent is, kint is egyaránt.

Tevékenységedet, szívügyedet illetően mire vagy a legbüszkébb és mit szeretsz benne legjobban?

Tevékenységem sokrétű, foglalatoskodom a város dolgaival, fesztivált szervezek, jógát oktatok, vállalkozom. Mindegyiket szeretem, nincs különbség köztük a lényeget illetően, ugyanabból a forrásból táplálkoznak.

Kérlek, írj le egy, a tevékenységedhez kötődő konkrét kedves szituációt/történetet!

Épp egy díjátadóra mentem a művházba, szépen kiöltözve, amikor az egyik hajléktalan jött velem szembe mosolyogva. Fura volt, nemrég még a hóban kérleltük, hogy menjen be a szállásra, szinte öntudatlan állapotban volt. Jé, jó napot, mondom, de jól néz ki! Jaj, Ágika, képzelje, voltam elvonón, és jól vagyok, már munkám is van, és lehet, hogy tudok bérelni egy kis szobát. Megöleltük egymást és tovább mentünk, mindenki a maga dolgára, miközben mosolyogva elképzeltem, vajon mi lenne, ha most kézen fognám ezt az embert, felvinném a színpadra, hogy adjunk neki is egy díjat, elmesélném, mekkora utat tett meg önmaga felé!