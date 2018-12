Eleven nőcik (interjúk) – Szarka Zsuzsanna: "Örülök, hogy nő vagyok!"

December első két hetében volt megtekinthető "A nőci, ha eleven" című jótékony célú kiállítás a dunaszerdahelyi Buena kávézóban Horváth Reni (Horen) fotográfus varázslatos őszi portréiból. A kiállított fotókon 29 "eleven nőci" szerepelt a tágabb régiónkból, akikkel egy-egy interjú is készült, melyek közül naponta egyet közlünk a Paraméteren. A hölgyek mindegyike ugyanazokat a kérdéseket kapta, rajtuk múlt, milyen terjedelemben válaszolnak. Az interjúsorozattal várhatóan január első hetében érünk a sor végére. A sorozat tizenkilencedik részében következzék Szarka Zsuzsanna, divattervező. Olvassák szeretettel! (19.)

Szarka Zsuzsa (Fotó: Horen)

Ha egyetlen bővített, de tömör mondatban kellene bemutatnod, ki vagy és mivel foglalkozol, az hogy hangzana?

A Szalag-Zsinór márka megalapítója. Olyan szeletet kínálok a divat tortájából, amely a hagyományos vonalvezetés mellett a szalagos-zsinóros díszítésben teljesedik ki. Ezek egyedi, méretre készült hordható ruhák, amelyek igényesen kiválasztott textíliából készülnek. Minden nőnek ajánlom, aki szép és csinos szeretne lenni.

Tevékenységedet, szívügyedet illetően mire vagy a legbüszkébb, és mit szeretsz benne a legjobban?

Tulajdonképpen amikor a Szalag-Zsinór ruhákat útjukra bocsátottam, minden lépcsőfokot egyenként meglépve, sokszor botorkálva, tévelyegve haladtam előre. Nem volt sok divattervező kolléganő a közvetlen környezetemben, akitől tanácsot kérhettem volna.

Kérlek, írj le egy, a tevékenységedhez kötődő konkrét kedves szituációt/történetet!

Amikor a Budapest Fashion Week nevű nemzetközi divatbemutatón 4 alkalommal is szerepeltem, úgy döntöttem, hogy Nádszegen létrehozom a saját bejáratú divatbemutatómat, Divatos Délután címmel.

Ezen a divatbemutatón minden évben egyszer bemutatásra kerül az éppen aktuális új kollekció. Meglehetősen nagyra nőtte ki magát ez a rendezvény, hiszen legutóbb novemberben 150 vendéget fogadtunk, akik a KABÁT-KAVALKÁD kollekciót láthatták.

Ki az az inspiráló személy vagy melyik az az esemény, aki/ami erre a pályára terelt?

Gyerekkorom óta szabok-varrok. Most már a varrónők segítenek a varrásban, hiszen egy üzlet menedzselésének több összetevője is van, amit viszont magam végzek. Nagy példaképem Coco Chanel és Zoób Kati, akivel egy projektben volt szerencsém együtt dolgozni. Nagy élmény volt. Azóta is kapcsolatban vagyunk.

Említs olyan tényezőket, amiktől a kezdetek után, egy folyamat végén az lettél, aki ma vagy!

Sok tanulás és tájékozódás kellett, hogy helyt tudjak állni, mivel nem tanult szakmám volt a ruhatervezés (pedagógus vagyok). Izgalmas és új terület, amivel még foglalkozom, a néprajzi gyűjtés és a viseletek csodálatos világa.

Hogyan tekintesz ma a kezdő, évekkel ezelőtti önmagadra, mi az, amiben leginkább megváltoztál mostanra?

A sok tanulás és tájékozódás, önképzés, külföldi tanulmányút és a lelőhelyek feltérképezése, minőségi anyagok bebiztosítása elég hosszú folyamat volt. Mostanra már szinte megmosolyogtat, de nagyon kemény kezdetek voltak.

Egy idézet, ami inspirál az életben, illetve ami legutóbb szöget ütött a fejedben /”életfilozófiád”/?

Az életben a természetességet szeretem és az egyenes, tiszta és érthető dolgokat. Az embereket is ilyeneknek szeretem, és még egy jó adag vidámsággal megfűszerezve.

Ebből a szempontból vállalom, hogy konzervatív vagyok. Idézetet Coco Chaneltől választottam, a ruhák készítésénél erre odafigyelek.

1. "A divat első számú parancsa, hogy érezzük jól magunkat a viselt ruhában. Nincs stílustalanabb nő annál, aki bizonytalannak érzi magát a ruhájában."

2. "A divat változik, a stílus örök."

Nevezd meg kérlek a három legmeghatározóbb tulajdonságod, aminek a sikeredet/életed alakulását köszönheted!

Kitartás, szorgalom és alázat nélkül kevés területen boldogulhat az ember.

Magadban mit értékelsz leginkább, illetve szeretsz legkevésbé?

Jól érzem magam az emberek társaságában és különösen örömmel tölt el, ha a hozzám érkező hölgyek önbizalmát növelni tudom. Nem szeretem, hogy olykor-olykor türelmetlen vagyok.

Másokban mit értékelsz leginkább, illetve legkevésbé?

Szeretem a nagy tudású, szorgalmas és rugalmas embertársaimat. A lusta és nyafogó típust ki nem állhatom.

Említs 3 olyan szlovákiai magyar nőt, akit te a saját értékrended szerint nagyra tartasz!

A legnagyobb hatással rám gyerekkorom óta a családunk nőtagjai voltak, leginkább az anyai nagymamám. Hét gyereket szült, megélték a háború ínséges éveit, a kitelepítés borzalmait, mégis taníttatta a gyerekeit, és vasárnaponként szép ruhában templomba járt. Mindenre megtanítottak édesanyámmal együtt, amire egy nőnek valaha is szüksége lehet az életben.

Ezért tudom csodálni azokat a nőtársaimat, akik hasonló cifra és kacifántos körülmények között igenis nők, anyák, feleségek, társak, barátnők tudnak maradni. Különleges képességek ezek! Örülök, hogy nő vagyok!

Hogy kit találok példaértékűnek magam körül? Nehéz választani, mert sok példa jár körülöttünk, ki ebben, ki abban jeleskedik. Ha mégis szükséges, akkor pl. Nagy Ica néni Királyrévből, aki nyugdíjasként királyrévi meséket ír és mond, képviseli kis faluját. Vagy Kovács Ági Kassán, aki Szabó Ottó grafikusművész felesége és együtt megalakítottak egy kulturális oázist, a Rovást. Nagy élmény volt, amikor náluk kiállíthattam. Bauer Edit se maradjon ki, ha már a példaképekről beszélünk. Nőként, parlamenti képviselőként dolgozott, helyt állt és a Femine Fortis elnökeként a mai napig a nők jogait képviseli.

Szerinted mit kéne szem előtt tartania más nőknek ahhoz, hogy ilyen „elevenek” legyenek, mint te? :-)

Lényeges dolog az, hogy mindenki a maga területén, a lehetőségeihez mérten vállalja fel a feladatait, végezze el a munkáját, és akkor sokkal több és boldogabb nő jár majd körülöttünk.

(SzT)