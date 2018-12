Eleven nőcik (interjúk) – Bartalos Tóth Iveta: "Aki mindennel harcol, az önmagával harcol igazán"

Bartalos Tóth Iveta (Fotó: Horen)

Ha egyetlen bővített, de tömör mondatban kellene bemutatnod, ki vagy és mivel foglalkozol, az hogy hangzana?

Képtelen vagyok egy mondatba belefoglalni mindazt, ami foglalkoztat és amivel foglalkozom, de igyekszem, hogy a kreatív és a realista képességeimet a lehető legsikeresebben kombinálva alkossak, motiváljak, építsek közösséget itt, a Felvidéken. Az írás pedig lételemem, és hálás vagyok a sorsnak azért, hogy megadta azt a képességet, hogy írásba tudjam foglalni, ilyen formában kivetíteni mindazt, ami a lelkemben vagy a fejemben zajlik.

Tevékenységedet, szívügyedet illetően mire vagy a legbüszkébb és mit szeretsz benne a legjobban?

A civil munkámra is határtalanul büszke vagyok, mert általa sok rendkívüli projektben vehettem részt.

A Mert nőnek lenni jó polgári társulás azért a szívügyem, mert négy év alatt sikerült Mészáros Krisztinával egy nagyon aktív közösséget létrehoznunk és folyamatosan dolgozunk azon, hogy otthonról merítkezve a lehető legtöbb ügyes, okos, tehetséges felvidéki magyart mutathassuk be a közösségünknek. Okkal és joggal vagyunk és lehetünk büszkék a sajátjainkra!

Szemináriumainkkal, klubestjeinkkel pedig létrehoztunk valamit, ami hiány volt a régióban. Lehetőséget, hogy a nők egy gondolkodó, nyitott közösségbe tartozhassanak.

Ami pedig a legnagyobb büszkeségem, a most megjelent könyvünk ("Anyább" anyák - a szerk. megj.), amit hatalmas pozitív energia vesz körül, és általa rengeteg szeretetet kapunk az olvasóinktól.

Kérlek, írj le egy, a tevékenységedhez kötődő konkrét kedves szituációt/történetet!

Friss élmény, hogy a Facebookon szembejött egy idézet tőlem, a könyvünkből. Ami pedig a MNLJ-t illeti, az egy folyamatos szeretetáradat felénk. Hálásak vagyunk, amiért a hölgyek a legnagyobb titkaikat is elmesélik nekünk, és együtt örülhetünk a sikereiknek, legyen az önmagukra találás, gyógyulás, egy új vállalkozás, vagy bármi más, számukra fontos eredmény. Hatalmas emberi, sorsbéli építkezéseknek vagyunk tanúi ebben a közösségben. Leírhatatlan büszkeség, ha ezekhez asszisztálhatunk, motivációt, erőt, az addig hiányzó utolsó pozitív löketet adhatjuk hozzá az egyén sikeréhez.

Ki az az inspiráló személy vagy melyik az az esemény, aki/ami erre a pályára terelt?

A legnagyobb példaképem a nagymamám. Neki és a szüleimnek is fontos volt, hogy tanuljak, diplomát szerezzek. Amiért hálás vagyok, hogy sikerült megteremtenem az életemben egyfajta egyensúlyt a munka, a kreatív tevékenységek, a magánélet és a család közt. Sok minden teret kap az életemben, és boldoggá tesz, hogy nem kell közülük választanom. Nagymamám mindig támogatott a művészi ambícióimban, legyen az írás, színjátszás, szavalóverseny, ének és így természetes volt, hogy az alkotás az életem része kell maradjon, legyen bármilyen szakmám is. Az életemet akkortól érzem teljesnek, amikortól megtanultam okosan egyensúlyozni, és a munka, család, gyereknevelés mellett újra aktív része lett a mindennapjaimnak az írás, a kreativitás. A kerek egész egy olyan fogalom, érzés, amely minden ember életében teljesen más és individuális. Én azt érzem, sikerült megteremtenem azt a színes és engem kielégítő életformát, ami teljesen boldoggá tesz.

Említs olyan tényezőket, amiktől a kezdetek után, egy folyamat végén az lettél, aki ma vagy!

A rákkal megvívott harc megkeményített. Harcos vagyok, képes vagyok bármit megmozgatni, bármibe életet, lendületet vinni. Az élettapasztalatomnak köszönhetően viszont már nem harcolok folyton. Tudom, mikor és hogyan kell odatennem magam, mikor mire és mennyire van belőlem szükség.

Hogyan tekintesz ma a kezdő, évekkel ezelőtti önmagadra, mi az, amiben leginkább megváltoztál mostanra?

A már említett harc. Aki mindennel harcol, az önmagával harcol igazán. Megtanultam elfogadni és szeretni saját magamat, előnyt kovácsolni azokból a tulajdonságaimból, amelyek miatt mindig kilógtam a sorból, nem illettem bele egyetlen keretbe, koncepcióba sem. Mára ezek a furcsaságaim tesznek különlegessé.

Egy idézet, ami inspirál az életben, illetve ami legutóbb szöget ütött a fejedben /”életfilozófiád”/?

Kreatív emberként inkább nem idézek, mert az írói énem fél perc alatt átkölt, átír minden idegen gondolatot.

Az életfilozófiám az élet határtalan szeretete. Fiatalon megéreztem, hogy ez az egész akár véges is lehet, és ez teszi számomra a mindennapokat még különlegesebbekké. Minden perc, pillanat számít. Nem lehet majd egyszer élni. Most kell!

Akkor is, ha sok a gond, a feladat, ha nehéz a teher…, minden percet aktívan meg kell élni! Az én életemben nincs vagy-vagy, csak és-és … na és még száz és. A rák, a műtétek, a kemoterápia, a gyógyszerek, amelyeket nap mint nap szedni kell ennyi év után is, mindezek hatása arra, hogy nem lehetett természetes úton gyerekem, nem egy ideálisnak elképzelt és megálmodott élet alapjai. Az azonban az én saját döntésem volt, hogy én ezek mellett és ezek ellenére is megteremtem a saját mércém szerinti tökéletes és boldog életemet. Mára kétgyerekes anyuka vagyok, akinek minden belefér az életébe, és mindent megkapott, amit szeretett volna. S aktívan hirdetem és vallom, hogy nem csak az ideális lehet számunkra tökéletes.

Nevezd meg kérlek a három legmeghatározóbb tulajdonságod, aminek a sikeredet/életed alakulását köszönheted!



A három nagyon kevés! Hangozzon ez beképzeltségnek, én viszont inkább nagy munkának érzem, hogy ki tudom mondani, vállalni tudom büszkén, milyen is vagyok. Céltudatos, szenvedélyes, kreatív, realista, vezéregyéniség, motivátor, aktivátor, lelkes, alázatos, öreg lélek, segítőkész, jószívű.

Magadban mit értékelsz leginkább, illetve szeretsz legkevésbé?

A régebben negatívnak vélt tulajdonságaimat mára mind átkonvertáltam pozitívakká. Őszinte ember vagyok, nyílt és hiszem, hogy ez a nyíltság nem kiszolgáltatottá, hanem erőssé tesz.

Másokban mit értékelsz leginkább, illetve legkevésbé?

A kreativitást, a szenvedélyt, a hitet, a bátorságot, a segítőkészséget.

Legkevésbé? Nincs jogom ítélkezni, mindenki okkal tart ott az életében, ahol éppen tart. Azt sajnálom, amikor az emberek nem ismerik fel az élet tanításait, a leckét, az üzenetet és sokadszor is belecsapódnak újra a falba. De ezek a dolgok is okkal történnek.

Említs 3 olyan szlovákiai magyar nőt, akit te a saját értékrended szerint nagyra tartasz!

Nem tudok hármat felsorolni, én tényleg igyekszem mindenkiben meglátni valamit, ami értékessé, különlegessé teszi. S ami nagyon fontos, ezt meg is mondom mindenkinek, mert sokan nem is tudatosítják, mennyire tehetségesek, bátrak, értékesek.

Eleve ez a kisebbségi lét is egy olyan állapot, amely sokakat összezsugorít. Tévesen! Én hálás vagyok a sorsnak, hogy két nemzet világát, értékrendjét, kultúráját is ilyen mélyen megismerhetem. A kisebbségi magyar létem is hozzám ad, különlegessé tesz engem, ahogy téged is, titeket is!

Szerinted mit kéne szem előtt tartania más nőknek ahhoz, hogy ilyen „elevenek” legyenek, mint te?

Élve élni, hinni, szeretni, akarni, bízni. Nincs olyan, hogy "mi van, ha"!? Élek, vagy nem élek! Merek, vagy nem merek! Akarok valamit, vagy nem akarok! Nem lehet a biztonságosnak vélt határvonal mellett megbújva élni, mert az nem élet! Magam elől nem bújok, nem bújhatok el!!!

Ami pedig hatalmas feladat, hogy dolgozzunk magunkon! Ne feltétlenül azért, hogy szebbek, jobbak, tökéletesebbek, vagy ügyesebbek legyünk, hanem azért, hogy jobb kapcsolatunk lehessen saját magunkkal! Másokat szeretni, elfogadni és támogatni csak az képes, aki saját magát is elfogadta és szereti.

