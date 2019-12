Eleven nőcik (interjúk) – Lantos Borbély Katica: A család nem lehet akadálya egy hozzád mért karriernek, és fordítva sem

Egy évvel ezelőtt egy jótékonysági célú kiállítással vette kezdetét A nőci, ha eleven című interjú- és fotósorozat, mely során a kezdeményezővel, Horváth Reni (Horen) fotóssal együtt összesen 30 nőt mutattunk be. Mivel a sorozat nagy sikernek örvendett, most folytatjuk, így az elkövetkezendő hetekben, hónapokban újabb "eleven nőciket" ismerhettek meg. Sokan közülük közösségükben, vagy épp szűkebb-tágabb régiónkban már ismertek, de most talán egy újabb oldalukat mutatják meg. Ahogy a tavalyi, úgy a most induló sorozatunk is a teljesség igénye nélkül készült. A hölgyek mindegyike ugyanazokat a kérdéseket kapta, rajtuk múlt, milyen terjedelemben válaszolnak. Aktuális sorozatunk első részében lássuk és olvassuk Lantos Borbély Katica énekesnőt.

Ha egyetlen bővített, de tömör mondatban kellene bemutatnod, ki vagy, és mivel foglalkozol, az hogy hangzana?

Egy lány, ma már édesanya, aki mindig nagy családról álmodott, szerető férjjel és gyerekekkel, de mindemellett karriert építő nő, aki szeretne valami maradandót hagyni ebben a világban… A zene által a FOR YOU-val, és persze a hangommal. Szeretném, ha nemcsak nekem okozna örömet a zene és az éneklés, hanem azzal másoknak is örömet szerezhetnék. :-)

Tevékenységedet, szívügyedet illetően mire vagy a legbüszkébb?

Büszke vagyok arra, hogy szlovákiai magyarként megmutathatom nemcsak hazámban, de külföldön is, hogy kitartással, szerénységgel és persze egy kis tehetséggel mennyi mindent el lehet elérni a világban.

Büszke vagyok arra, hogy az együttesemmel, a FOR YOU-val nemzetközi szinten menedzseljük a koncertjeinket… és bárhol is vagyunk a világban, bármilyen nemzetiségű embereknek zenélünk, meg tudunk szólalni és megmutatni a kultúránkat, a tehetségünket. A FOR YOU esetében a szlovákot és általam a magyart egyaránt. Örömmel tölt el, hogy a karrier mellett harmonikus családi életet élhetek, három csodálatos kislányom van, akikkel igyekszem a lehető legtöbb időt tölteni a munkám mellett.

Tevékenységedben, szívügyedben mit szeretsz a legjobban és legkevésbé?

Nagyon szeretek utazni… Mindig is „csavargó” voltam. :-) Apukám hívott így már kicsi korom óta. Mindenféle kirándulásokban, csoportokban, közösségekben benne voltam, javarészt a cserkész- és egyházi közösségekben. Most pedig a munkámnak, a FOR YOU-nak köszönhetően még többet jövök-megyek, szebbnél szebb helyekre, kisebb falvakba, nagy városokba jutok el. Mindig valami újat és szépet láthatok ezáltal. Nagyon szeretem az emberek pozitív visszajelzéseit koncertjeink alatt és után, ezek azok a dolgok, amelyek pillanatok alatt feltöltenek. Na és persze a szívügyeim a gyermekeim – ők minden nap boldoggá tesznek, látom, ahogy növekednek, okosodnak. Ez nagy boldogság, öröm és remélem, sokáig élvezhetem…

Kérlek, írj le egy, a tevékenységedhez kötődő konkrét kedves/emlékezetes szituációt/történetet!

Számos koncert után rengeteg emlékezetes történet van a szívemben – viccesek és komolyak egyaránt – de talán, ami most így nagy hirtelenséggel eszembe jut, és még évek múltán is megnevettet, az egy kicsihangos élmény, rossz élmény… :-)

Tudni kell, hogy a Kicsi hangba se nem akkordoztunk, se nem kottáztunk tán soha… Így minden fejből ment, automatikusan… De az egyik koncert alkalmával valami oknál fogva nem tudtuk, hogyan kezdődik az adott vers, amit már Dodi (Menyhárt József - a szerk. megj.) bekonferált…

Fogott egy akkordot, mondván majd valami lesz, elkezdte a dalt… Már az ő versszaka is elég érdekes fogásokkal volt tele, és a dallam is teljesen más volt, mint megszoktuk, de amikor nekem kellett a második versszakba belekezdenem, azt sem tudtam, milyen dallamot találjak ki az adott akkordra, így fél mondat után elröhögtem magam és abbahagytam. :-) (Szerencsére vidám dalról volt szó, Bettes István A hangya kalandja c. verséről szól ez a kis sztori :-)) A koncert végéig nem tudtunk rájönni az akkordmenetekre, aznap ezt a verset már nem énekeltük, nem próbálkoztunk vele újra. :-)

Ki az az inspiráló személy vagy melyik az az esemény, aki/ami erre a pályára terelt?

Sokszor feltették sok helyen ezt a kérdést, és úgy érzem, csakis ez lehet a válasz: harmadikos koromban a tanár néni memoriterként feladta Petőfi versét: Távolból. Mikor hazaértem az iskolából és bejelentettem, hogy pár nap múlva ebből a versből felelünk, anyukám elénekelte, merthogy ő megzenésítve tudta. Megtanultam tőle… Mikor lefeleltem, a tanító néni kézen fogott és osztályról osztályra vitt, hogy mindenhol énekeljem el, mindenkinek hallania kell! Itt kezdődött minden. Jelentős részben az alapiskolás tanítóimnak és zenetanáraimnak köszönhetően vagyok itt, ahol vagyok… és Apukámnak, aki míg élt, mindenben a segítségemre volt: a zenében és más területeken egyaránt.

Említs olyan tényezőket, amiktől a kezdetek után, egy folyamat végén az lettél, aki ma vagy (meghatározó események, benyomások, tapasztalatok - mitől vagy Te olyan, amilyen)?

11 éves korom óta kántorkodom, majd a Pozsonyi Egyházi Konzervatórium opera szakára jártam 6 évet, időközben megalakult a Kicsi Hang verséneklő együttes, mindebben a szüleim folyamatos bátorítása, támogatása segített.

Ezt szerintem kevesen tudják rólam, de talán a legnagyobb lökést a profivá válásom útján a Kicsi Hang együttes szüneteltetése és a FOR YOU együttes megalapítása hozta. Az akkori bizonytalan helyzet, a napi szinten való küzdés és persze a hit erősített meg igazán abban, hogy sikerülhet kemény, kitartó munkával újból felépítenem magamat.

Hogyan tekintesz ma a kezdő, évekkel ezelőtti önmagadra, mi az, amiben leginkább megváltoztál mostanra?

Talán az fontosabb, hogy mi az, amiben nem változtam (remélem): mindig is optimista, a jövőbe tekintő alkat voltam, akit a nehézségek ellenére sem lehet eltántorítani a kitűzött céljaitól, pedig hány és hány visszajelzést kaptam az évek során azoktól, akik nem hittek abban, amit csinálok. Hiszek önmagamban, hiszek a sikerben, hiszek a tehetségemben, amit a Jóistentől kaptam, és megyek a célom felé, még akkor is, ha ez másoknak vagy inkább többeknek nem is tetszik… :-)

A nőci, ha eleven logója

Egy idézet, gondolat, ami inspirál az életben, illetve ami legutóbb szöget ütött a fejedben /”életfilozófiád”/?

Életfilozófiám: minden nap örömet szerezni másoknak és magamnak a munkámmal, kitartással és szorgalommal megmutatni, hogy ha hiszel valamiben és magadban, akkor sikeressé válhatsz mindamellett, hogy boldog, szerető családban élsz és több gyermeket nevelsz.

Én hiszek abban, hogy a család nem lehet akadálya egy hozzád mért karriernek, és ami nagyon fontos, fordítva sem: a karrier nem mehet a család rovására.

Nevezd meg, kérlek, a három legmeghatározóbb tulajdonságod, aminek a sikeredet/életed alakulását köszönheted!

Tenni akarás, kitartás, pozitív hozzáállás a dolgokhoz. A munka iránti alázat, szerényen de határozottan való cselekvés és a legfontosabb talán a kitartás, anélkül nem hiszem, hogy bármit is el lehet érni közép és hosszú távon.

Magadban mit értékelsz leginkább, illetve szeretsz legkevésbé?

Örülök, hogy hitemet megtartva, családom támogatásával mozoghatok a zene világában és építhetem a karrierem. :-) Amit néha kevésbé szeretek – ha előjön a kisördög és mindenkinél okosabb vagyok… Meg kell tanulnom hallgatni, főleg családon belül. :-)

Másokban mit értékelsz leginkább, illetve szeretsz legkevésbé?

A szorgalmat és az alázatot, a tenni akarást és persze amit nagyon nem szeretek, az a nem akarom, nem szeretem hozzáállás, emellett a mindent kritizálás, sajnos sokszor találkoztam ilyen jelenséggel.

Említs 3 olyan szlovákiai magyar nőt, akit te a saját értékrended szerint nagyra tartasz.

Szvorák Zsuzsa, Süll Kinga, Borbély Alexandra.

Ha valaki tanácsot kérne tőled, mi kell ahhoz, hogy „eleven“ (=erős, ügyes, talpraesett stb.) legyen, mit tanácsolnál?

Higgyen abban, amit csinál, azt csinálja, amiben örömét leli, legyen kitartó, mert 10 nekifutásból jó esetben egy lesz sikeres (tapasztalat) és mindig mosolyogjon!

(szt/hr)