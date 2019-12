Eleven nőcik (interjúk) – Ollé Kulcsár Gabi: "A szülészeti világomat szépen kiegyensúlyozza a motorsportos világ"

Egy évvel ezelőtt egy jótékonysági célú kiállítással vette kezdetét A nőci, ha eleven című interjú- és fotósorozat, mely során a kezdeményezővel, Horváth Reni (Horen) fotóssal együtt összesen 30 nőt mutattunk be. Mivel a sorozat nagy sikernek örvendett, most folytatjuk, így az elkövetkezendő hetekben, hónapokban újabb "eleven nőciket" ismerhettek meg. Sokan közülük közösségükben, vagy épp szűkebb-tágabb régiónkban már ismertek, de most talán egy újabb oldalukat mutatják meg. Ahogy a tavalyi, úgy a most induló sorozatunk is a teljesség igénye nélkül készült. A hölgyek mindegyike ugyanazokat a kérdéseket kapta, rajtuk múlt, milyen terjedelemben válaszolnak. Aktuális sorozatunk ötödik részében lássuk és olvassuk Ollé Kulcsár Gabriella szülésznőt, terhestorna-oktatót.

Ha egyetlen bővített, de tömör mondatban kellene bemutatnod, ki vagy, és mivel foglalkozol, az hogy hangzana?

Végzettségem szerint alapból rávágom: szülésznő vagyok, de manapság már csak lélekben. Jelenleg üzleti igazgató vagyok egy magyarországi cégnél, a munka mellett terhestorna-oktató, ami továbbra is nagy szívügyem Szerdahelyen, és mindezek mellett az utazgatások nagy szerelmese.

Tevékenységedet, szívügyedet illetően mire vagy a legbüszkébb?

A munka során a legbüszkébb talán arra vagyok, hogy felépítettem egy 15 éve működő terhestornát, amiben nem az a csoda, hogy 15 éve létezik, hanem az, hogy a kollégák (volt kollégák) elismerik a működésemet és látják a létjogosultságát, sőt ajánlanak is. Emellett persze ne feledjük azt a rengeteg anyukát, akiknek hiszem, hogy tudtam segíteni, életük legszebb vagy legfelejthetetlenebb pillanatában voltam mellettük, még ha az utóbbi években fizikailag nem is.

Munkán kívül pedig arra vagyok büszke, hogy sok minden belefért és jelenleg is belefér a magánéletembe, sokszínű az életem, ami a világjárást jelenti – jártam a Himalájában, megjártam Budapest-Bamakót, a Dakart, és jelenleg a Forma-1 világába is belecsöppentem. A női, szülészeti világomat szépen kiegyensúlyozza a fiús, motorsportos világ.

Tevékenységedben, szívügyedben mit szeretsz a legjobban és legkevésbé?

Nehéz megmondani, mit szeretek a legjobban, mert talán azokat, amit fentebb felsoroltam. Amit legkevésbé, azt tudom a legkönnyebben megfogalmazni: a rengeteg képzetlen próbálkozás a „piacon”. Tudatosan nem konkurenciának hívom, mert képzetlenekről van szó, nem pedig képzett, oktató kolléganőkről. Arra gondolok, hogy mi szülésznők évekig tanultuk a szakmát, majd szigorúan éveket kellett töltenünk, gyakorlatot szerezve a szülőszobán, hogy egyáltalán a terhestorna-oktató képzésen részt vehessünk. Ennek ellenére többször találkozom azzal, hogy képzés nélkül, csak mert valaki szült és szeret jógázni, esetleges eljut egy hétvégi kurzusra, terhestorna oktatónak titulálja magát. Sajnos mire kiderül, rossz helyen járt az illető, általában már régen késő.

Nekem tényleg az a célom, hogy oktassak és segítsem az egészségüket. Hogy a lehető legtöbbet megtudjanak a terhességről, szülésről, a szülés utáni állapotról. Pontosan tudom, hogy a pozitív szülésélményért saját maguk is felelnek, mert ha megvan az összhang, van kapocs is az egészségügyi dolgozókkal.

Kérlek, írj le egy, a tevékenységedhez kötődő konkrét kedves/emlékezetes szituációt/történetet!

Rengeteg van a tornán… Ahány terhes és ahány torna, annyi élmény és emlék. Nem csoda, hogy a férjem keddenként mindig azt mondja, hogy a tornáról bár későn, de teljesen feldobódva járok haza.

Ki az az inspiráló személy vagy melyik az az esemény, aki/ami erre a pályára terelt?

Mondhatok rögtön 3-at is? :-) A szülésznői pályáért talán Nagy Mária – Marcus a felelős, aki állomásnővérként dolgozott a nőgyógyászati osztályon Dunaszerdahelyen, s mi pont akkor voltunk gyakorlaton nála. Ő igazi tyúkanyóként vigyázott ránk, tanított és megszerettette velünk a nőgyógyászatot. Ekkor döntöttem el, hogy diplomás szülésznőként tanulok tovább. Majd bekerülve a diplomás iskolába, Repková Adriana professzor volt nagy hatással rám, ő vezetett be az alternatívabb megoldásokba, és abba, hogy találjuk meg az összeköttetést az alternatív és a konzervatív kórházi valóság között. Végül pedig az iskola befejezése után a nővérem, Kubik Nóri volt, aki a terhestorna felé terelt. Ő noszogatott, ha már tanultunk az újításokról, akkor csináljak valamit Szerdahelyen, akár csak kismamaklubot – ez nőtte ki magát a mai formájába. De ő az egész életemben nagy motivátor volt, sok mindent az ő hatására csinálok, vagy tanultam és próbáltam ki.

Említs olyan tényezőket, amiktől a kezdetek után, egy folyamat végén az lettél, aki ma vagy?

Talán a határozott női és férfivilág összemosódása bennem… A szülészet egyértelműen női világ, az autósport, versenyek: tereprally, Dakar, Bamako, F1 határozottan fiús, és hát a Himalája sem épp a kislányok álmainak kirándulóhelye… :-)

Hogyan tekintesz ma a kezdő, évekkel ezelőtti önmagadra, mi az, amiben leginkább megváltoztál mostanra?

A határozottság, ami a szakmai tapasztalatból jött... Mikor munkába álltam Pozsonyban, egy halk kisegér voltam, aki nem mert hangosan beszélni, nehogy rosszul ragozzon, nehogy azt meghallják, és nevetség tárgyává váljon. Ez határozottan eltűnt, hangosabb lettem, és már nem gondolom, hogy esetlegesen csak egy hibás mondatszerkezet van bennem… :-)

Egy idézet, gondolat, ami inspirál az életben, illetve ami legutóbb szöget ütött a fejedben /”életfilozófiád”/?

Egy mondatot sokszor hangoztatok, ami akár kétértelmű is lehet: ha nem jó a jó, legyen jó a rossz! Ez érvényes arra is, hogy nehéz szituációkban is tudj optimista maradni, de munkában is sokszor mondom, hogy érzékeljék a lányok, hogy jó munkakörülmények között dolgoznak, és értékeljék, ami most van, mert ez bármikor rosszabbra fordulhat.

A nőci, ha eleven logója

Nevezd meg kérlek a három legmeghatározóbb tulajdonságod, aminek a sikeredet/életed alakulását köszönheted!

Elég beszédes vagyok, emellett introvertált emberként sosem állnék ki senki előtt sem előadást tartani, ebből kifolyólag ennek az ellentéte is vagyok. Ez nemcsak a terhestorna-előadásokon segít, de a tereprallyban is sokat segített, fel tudtam magam dolgozni olyan szintre, hogy szervezőként is jelen voltam már világbajnokságon. Azt gondolom, elég talpraesett is vagyok, pont az említett tereprallyn volt, hogy ha egy-egy probléma felmerült, a főszervező csak annyit mondott: oldd meg…!

Magadban mit értékelsz leginkább, illetve szeretsz legkevésbé?

Türelmetlen vagyok, mindent most azonnal szeretnék…Egy ajándékot sem bírok átadni időben, azonnal látni akarom az örömét az ajándékozottnak.

Másokban mit értékelsz leginkább, illetve szeretsz legkevésbé?

Az álszentséget, a hamis bizonygatásokat, csakhogy legyezzék mások önbizalmát… Ezeket a hamisságokat látni kiábrándító.

Említs 3 olyan szlovákiai magyar nőt, akit te a saját értékrended szerint nagyra tartasz!

Fentebb én pont három szlovákiai nőt említettem, maradnék talán ennél a felsorolásnál.

Ha valaki tanácsot kérne tőled, mi kell ahhoz, hogy „eleven“ (= erős, ügyes, talpraesett stb.) legyen, mit tanácsolnál?

Élettapasztalat, világlátottság, nyelvismeret, fogékonyság az újra... és főleg örök optimizmus. Az optimista, mosolygós emberek szerintem könnyebben célt érnek.

(szt, hrn)