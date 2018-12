Eleven nőcik (interjúk): Mórocz Magdolna: "Tabu helyett öröm vár nőre és férfira!"

Mórocz Magdolna (Fotók: Horen)

A kiállításon szereplő hölgyek (a listát fokozatosan kattintható linkekkel töltjük fel):

Horváth Reni – Antal Ágota, Babos Kitti, Bartalos Tóth Iveta, Bertók Tóth Katalin, Bokor Réka, Bugár Anna, Dékány Nikolett, Dudás Viktória, Durica Kati, Gasparik Kriszta Maja, Gál Mislay Enikő, Igari Annamária, Kiss Kósa Annamária, Kiss Limpár Éva, Kurucz Klaudia, Mészáros Krisztina, Molnár Karácsony Emőke, Mórocz Magdolna, Nagy Tímea, Pápay Annamária, Pukkai Judit, Rencés Kovács Julianna, Štefkovič Patasi Ági, Szarka Zsuzsanna, Takács Noémi, Tóth Helen, Tóth Tünde, Varga Lívia, Volner Nagy Melinda. MÓROCZ MAGDOLNA

Kriston Intim Torna-oktató, Energy klubvezető, egészségügyi nővér

Itt keresd:

Web: www.valetudo.sk, intimtorna.hu, www.energy.sk Facebook: kitmoroczmagdolna

Ha egyetlen bővített, de tömör mondatban kellene bemutatnod, ki vagy, és mivel foglalkozol, az hogy hangzana?

Két olyan területen hagyom névjegyemet a hozzám fordulóknál, amely a legszemélyesebb, legszemérmesebb, az agy és az altest, így a tudatos egészségfejlesztéssel és a gátizmokat erősítő gyakorlatok szervfunkciókra való élettani hatásával.

Tevékenységedet, szívügyedet illetően mire vagy a legbüszkébb, és mit szeretsz benne legjobban?

Kriston Intim Torna trénerként hálával és örömmel tölt el az a bizalom, ahogy a nők, férfiak és gyerekek válnak rövidebb-hosszabb ideig az életemben olyan útitárssá, akik mintha mellém ülnének egy járművön, egy ideig együtt utazunk, aztán elbúcsúzunk, de egy életre szóló élményt, s maradandót kapnak tőlem.

A gátló érzelmek feloldódhatnak, az életminőség felfelé ívelhet, a családi, párkapcsolati és szexuális élet kiteljesedhet. Tabu helyett öröm vár nőre és férfira. Ja! S bármikor újra mellém ülhetnek!

Egészségmegőrzés céljából, vagy annak visszaszerzéséért sokan felkeresnek Dunaszerdahelyen az irodámban és az egész szervezetre irányuló állapotfelmérést kérnek tőlem. 15 éves tapasztalatom azt mutatja, hogy a konzultáció, az általam javasolt dolgok, akár pici változtatások is sikert hoznak már a kliens életében. Nem túlzás, hogy volt eset, amikor életmentőnek számított a találkozásunk.

Kérlek, írj le egy, a tevékenységedhez kötődő konkrét kedves szituációt/történetet!

Sikertörténet az érintettnek, s nekem is: egy 32 éves, 2 gyermekes fiatalasszony vizeletvesztésben szenvedett, bárhol, bármilyen szituációban előfordult vele. Tehát nem csak tüsszentésnél, köhögésnél, s egyéb terhelésnél jelentkezett nála ez a kellemetlen tünet. Sem gyógyszer, sem orvosi kezelések, tanácsok nem segítettek neki hónapokon keresztül. Így erősen beszűkült az élettere, már csak az otthonában élt. A tréningemen való részvétel után pár nappal, rendszeres gyakorlással már pozitív változást észlelt, pár hét után pedig teljesen tünetmentessé vált. Szerencsére már sok orvos is ajánlja ezt a kíméletes, segítő, mindenki számára elérhető módszert.

Más: 5 éve teljes hajhullásban szenvedett egy középkorú hölgy, s az általam javasolt terápiákkal 2 év elteltével újra gyönyörű hajkoronája van. Mint csodára, néz rá családja és környezete. Biztos voltam benne, hogy tudok segíteni, de ez még számomra is óriási élmény, ahányszor csak rátekintek a fényképére.

Ki az az inspiráló személy vagy melyik az az esemény, aki/ami erre a pályára terelt?

Évekig nőgyógyászati magánrendelőben dolgoztam asszisztensként, urológiai szakrendelésen is, és házi orvos munkáját is segítettem. Az ott tapasztaltak alapján elgondolkodtam arról, hogy vajon nincs eszköz, módszer, saját akarat, saját felelősség az olyan problémák kiküszöbölésére, mint pl. méh, hólyag, s egyéb szervek süllyedései, endometriózis, vaginizmus, aranyér, vagy merevedési, magömlési zavarok, stb.? Az orvostól várják csak el, hogy megoldja azt, amit legtöbbször maga a kliens hozott létre szokásokkal, érzelmekkel, életvitellel? Amikor találkoztam a Kriston módszerrel, már tudtam, hogy van a legtöbb esetre megoldás. Így szereztem tanúsítványt, s oktatom Dunaszerdahelyen, Győrben, Komáromban, Tatán, s mindenhol, ahol felkérnek, s csoportot szervezünk. Egyéni tréningre is lehetőség van, de a csoportos sokszor hangulatosabb, s persze ugyanúgy diszkrét. Van, amikor a partnerek együtt kérik a foglalkozást. Így bensőségesebbé válhat a kapcsolatuk is. A tudatos várandósok is igénylik, mert így „ott is” felkéSZülnek,ahol a szülés ténylegesen zajlik, s gyorsabb a regenerálódás is. Az egymásra felfűzött gyakorlatsor, az erőteljesen ható pszichoszomatika, a tréning hangulata, az életmódbeli változtatási útmutatás, szokásáthangolás együtt adja az eredményt.

A műtétek elkerülése, eredményes műtéti állapot megtartása, megfoganási képesség segítése, mind-mind segített abban, hogy bátran merjem vallani, nélkülözhetetlen munkát végzek. A köszönőlevelek halmaza szárnyakat ad.

Említs olyan tényezőket, amiktől a kezdetek után, egy folyamat végén az lettél, aki ma vagy (meghatározó események, benyomások, tapasztalatok - mitől vagy te olyan, amilyen)?

Kezdetben az Új Nő magazin szerkesztősége által szervezett női klubesteken való előadásaim után szerveződtek a lelkes csoportok. Később a felkérések riportra a tévében, rádióban, újságban, előadásokra tanintézményekben, a visszajelzések, a köszönő sorok sokasága erősített meg mindabban, amiben hittem, bíztam. Mindmáig sokat jelent, hogy barátaim, de a családom szűkebb és tágabb köre – kiemelten Apukám, aki egyben legnagyobb elismerőm, biztatóm is, nekem pedig sok mindenben példaképem – támogatóan és érdeklődéssel figyelik munkásságom. Ehhez az eseményhez is a Lányom ajánlott a szervezőnek, mint egy „arra érdemes” személyt. Ez számomra mérvadó, és lélekmelengető.

A legutóbbi rádiós riportom után a Fiamtól ezt az sms-t kaptam: Szuper volt. Büszke vagyok rád :-). Én pedig ettől meghatódtam…Tehát magam által és mások elismerése által lettem mára az, aki vagyok.

A kiállítás megnyitójakor készített videónk:

Hogyan tekintesz ma a kezdő, évekkel ezelőtti önmagadra, mi az, amiben a leginkább megváltoztál mostanra?

A fiatalok kíváncsiságával indultam neki ennek a kihívásokkal teli, folyamatos szakmai képzéssel járó gyönyörű feladatnak. Édesapám kiskoromban sokat szerepeltetett társaságban, talán innét is hoztam az önbizalmam, hogy emberek elé állva előadok. A tudáséhségem csillapíthatatlan. Egyre nagyobb felelősséggel, alázattal, odafigyeléssel végzem a munkám.

Egy idézet, ami inspirál az életben, illetve ami legutóbb szöget ütött a fejedben /”életfilozófiád”/?

Hadd mondjak kettőt!

"Nyájas az öreg. Az ifjú eleven.

A szerelem vak. A vágy sohasem."

Leonard Cohen

"Ha rendíthetetlen akaraterőd van,

A lehetetlenség kapuja

Nem lehet akadály."

Sri Chinmoy

Nevezd meg, kérlek, a három legmeghatározóbb tulajdonságod, aminek a sikeredet/életed alakulását köszönheted!

Empátia, érzelmi intelligencia, segítőkészség.

Magadban mit értékelsz leginkább, illetve szeretsz legkevésbé?

Akaraterő, céltudatosság, kitartás, megoldási képesség, rugalmasság.

Türelmetlenség, késés, mohóság (mindent egyszerre akarok tudni, megélni, intézni), pontatlanság.

Másokban mit értékelsz leginkább, illetve legkevésbé?

Türelmesség, megfontoltság, precizitás, állhatatosság, bölcsesség.

Ami zavar másokban, azzal biztosan nekem van dolgom, nem bennük van a hiba, de azért elmondom: lassúság, cinikusság, restség, tunyaság.

Említs 3 olyan szlovákiai magyar nőt, akit te a saját értékrended szerint nagyra tartasz!

Ez annyira viszonylagos! Hadd ne kelljen válaszolnom! Nincs példaképem, illetve azt leginkább Kriston Andrea közelíti meg, de ő meg nem szlovákiai. Engem motivál, felüdít, inspirál egy nekem tetsző cikk megírója, a tévé műsorvezetője, rádiós, blogvezető, zenész, kedves eladónő, a postásnő, a fényképésznő, az írónő, a festőnő, a tréningemen résztvevő nők, tény, hogy mindenki, aki segítő szándékkal informál, akár közszereplő, vagy „csak" közöttünk mozog, él és alkot.

Leginkább azokkal tudok együtt rezegni, akik érzékenyek az érzékenységemre, akik hasonló gondolkodásúak, felfogásúak. Aki viszont nagyon "más", mint én, ő pedig szórakoztat, elgondolkodtat. Az emberi természet, jellem, intelligencia, viselkedés, szenvedély az, ami sokat foglalkoztat, hogy hányféleképpen is működünk.

Szerinted mit kéne szem előtt tartania más nőknek ahhoz, hogy ilyen „elevenek” legyenek, mint te? :-)

Táplálkozzon saját lelki erejéből, ne kívülről várja főleg a segítséget, a legtöbbször csak magunkra számíthatunk! Amire nem tud hatni, azzal ne foglalkozzon! Ismerje és gyakorolja a hála érzését! Étkezzen ésszerűen! Testmozogjon! Fáradtan is és rendszeresen, főleg a természetben! Békében legyen a férfiakkal! Céljai legyenek! Szeresse a testét, érezze saját értékét! Saját természetét élje és ismerje saját szükségleteit! Bátor legyen és nyitott az új dolgokhoz, kortól függetlenül! Merüljön el gyermeke, szülője, kedvese szemében! Lássa benne az erőt, az életet, a vágyat, az elmúlást, a végtelent, a tengert…! Hajtsa álomra a fejét éjfél előtt – mondom ezt magamnak is, legfőképp! :-)

Köszönöm a lehetőséget, bizalommal fordulhatnak hozzám, ha szükségesnek találják.



(SzT)