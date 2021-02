Új fecskendő és szerelmes emoji is választható az új ikonok közül

Újragondolt fecskendő és a Valentin-napot idéző, különböző bőrszínnel választható szerelmespáros emodzsi is szerepel a több mint 200 új ábra között, amelyeket hamarosan okostelefonos üzenetekben lehet használni.

Az új emojikat márciustól, az iOS frissítést követően tudják küldeni az iPhone-készülékkel rendelkezők. A pandémia elleni védekezés aktualitása miatt az ikonok közé került a fecskendő, a szerelmesekre gondolva pedig többféle bőrszínű pár és lángoló szív is készült.

Fotó: Apple/Emojipedia

Az emojik között korábban is szerepelt már fecskendő, de az jól láthatóan vért tartalmazott, most azonban úgy változtatták meg a képet, hogy az világosan utal a koronavírus elleni védőoltásra - emlékeztetett a The Guardian cikke.

(MTI)