Jennifer Lopez exe saját sminkmárkával büszkélkedhet

A Him & Hers szépségtermékeket forgalmazó márka összefogott Alex Rodriguez egykori baseballjátékossal, és sminkkollekciót dobtak piacra - írja a 24.hu.

Rodriguez még Jennifer Lopez párjaként tavaly szállt be a cégbe.

A Him & Hers cég most először forgalmaz sminket férfiaknak. Rodriguez elárulta, hogy miért döntött így.

Szerettem volna olyan terméket kifejleszteni, amely mindennapi problémát old meg, amivel én is gyakran szembesülök. Észrevettem, hogy találkozókról találkozókra járok, így gyors és egyszerű megoldás kell arra, hogy eltüntessem a bőrhibáimat vagy a borotválkozás nyomait.

Rodriguez egy korrektorhoz adta a nevét.

via24.hu