Eltűnhetnek Nagy-Britannia utcáiról az óangol juhászkutyák (bobtail) - figyelmeztetett hétfőn a brit Kennel Club, amely szerint az egykor népszerű kutyafajtát először sorolták be sebezhetőként az országban.

A szervezet szerint tavaly mindössze 227 bobtailkölyköt regisztráltak Nagy-Britanniában, ami az elmúlt 60 év legalacsonyabb mutatója - olvasható a thedailyguardian.net honlapon.

A dús, fehér-szürke színű bundájáról ismert kutya annak idején a Dulux festékmárka "arcaként" lopta be magát az emberek szívébe. Még a Beatles is szentelt egy dalt a fajtának: 1968-ban Paul McCartney a kutyájának címezte a My Dear Martha című szerzeményt.

Az óangol juhászkutya fénykora 1979-ben volt csaknem 6 ezer regisztrációval, amivel a kilencedik legnépszerűbb fajta volt a szigetországban.

A Kennel Club szóvivője, Bill Lambert szerint a fajta népszerűségének csökkenése az "életmódbeli változásokkal" magyarázható, mivel ezek a "nagyfokú gondozást és testmozgást igénylő ebek" nem alkalmasak arra, hogy kis helyen tartsák őket.



(MTI)