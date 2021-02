Milano Fashion Week: Kilenc magyar márka mutatkozhatott be az olasz divathéten

Kilenc magyar márka mutatkozhat be az idei Milano Fashion Weeken: az ABODI, Cukovy, Elysian, Kata Szegedi, MERO, THEFOUR és ZIA Budapest élőben közvetített catwalk videókon keresztül, ALMA és NINI pedig digitális tartalmaikkal csatlakozott az olasz divateseményhez.

Az Olaszország egyes területein hatályban lévő korlátozások, valamint a divathéten dolgozók biztonsága miatt a nemzetközi divateseményt ebben az évben az online térben tartják március 1-ig - olvasható a Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) közleményében.

Pénteken az olasz divathét felvételei - köztük a magyar tervezők bemutatói is élőben követhetőek voltak oldalán és mostantól ugyanezen a platformon visszanézhetőek. Az első digitális Milano Fashion Week bemutatói a tengerentúlra is eljutnak, szombaton New Yorkban, a Times Square-en vetítik a felvételeket ottani idő szerint délután három órakor.

A közlemény idézi Bata-Jakab Zsófiát, az MDDÜ vezetőjét, aki azt mondta: rendkívül nagy öröm számukra, hogy ezekben a kihívásokkal teli időszakokban is - ugyan nem szokványos formában - de részt vehettek a Milano Fashion Weeken és nemzetközi kifutókon szemlélhetik a magyar tervezők fejlődését, amelyet a CNMI-vel közös nemzetközi mentorprogramunknak köszönhető.



(MTI)