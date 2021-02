Elsőként nyerte el egy házikedvenc az állatoknak adható egyik legmagasabb kitüntetést (FOTÓ)

Elsőként nyerte el egy házikedvenc az állatoknak adható egyik legmagasabb kitüntetést, a People's Dispensary for Sick Animals (PDSA) brit állatvédelmi és jótékonysági szervezet érdemrendjét.

Az indoklás szerint a Max nevű online terápiás kutya, egy 13 éves angol springer spániel emberek ezrein segített.

"Max vigaszt és támaszt nyújtott emberek ezreinek szerte a világon, és felhívta a figyelmet arra, hogy az állatok nagy mértékben jobbá tehetik az emberek életét"

- közölte a szervezet, amikor pénteken átadta az elismerést.

Az Order of Merit elnevezésű kitüntetés az állatoknak járó megfelelője a Brit Birodalom Rendjének (Order of the British Empire), amelyet a brit uralkodóház adományoz. A kutyának Twitter-üzenetben gratulált a brit királyi család.

Max gazdija egy Kerry Irving nevű férfi, aki egy közlekedési baleset után lebénult, és mély depresszióba esett. Miután találkozott a kutyával, a Lake District nevű vidéken tett közös kirándulásaikról készült videókat megosztotta a közösségi médiában, és nemsokára százak kérték tőle, hogy találkozhassanak Maxszal. Ekkor Irving úgy döntött, hogy terápiás kutyává képzi ki Maxot, és a koronavírus miatt elrendelt lezárások idején is tovább küldte róla a friss videókat.

"Amikor a legmélyebb ponton voltam, Max jelentette számomra az élet értelmét, és ma is minden nap mosolyt csal az arcomra. Örülök, hogy ezrekkel oszthattam meg a támogatást, a vigaszt és az örömöt, amelyet Max szerez"

- mondta a férfi.

Fotó: Stuart Holmes/PDSA/PA

A PDSA közleménye szerint Max mintegy 10 ezer emberrel találkozott és 300 ezer fontnyi adományt segített összegyűjteni.

Az Order of Merit kitüntetést 32 kutyának, illetve lónak ítélték oda 2014-es létrehozása óta. Most először kapta meg egy társállat, korábban csak rendőr- vagy mentőkutyáknak ítélték oda.

(MTI)