Újabb inspiráló nőkről mintázott Barbie babát a Mattel (FOTÓ)

A virágmintás fejkendőt, ruhát és ékszereket viselő Angelou-baba a játékgyártó Inspiráló nők elnevezésű sorozatának legújabb tagjaként csatlakozik a mások mellett Rosa Parks afroamerikai polgárjogi aktivistát és Florence Nightingale angol ápolónőt, az ápolónői hivatás és képzés megteremtőjét ábrázoló babákhoz - olvasható a The Guardian című brit napilap online kiadásában.

Fotó: TODAY Illustration / Getty Images/ Mattel)

Az 1928-ban született Angelou első műve, az I Know Why the Caged Bird Sings (Tudom, miért énekel a rab madár) című önéletrajzi regény bestseller lett, ő volt az egyik első afroamerikai írónő, aki nagy közönségsikert arató könyvet írt.

Hat önéletrajzi műve, öt esszékötete, számos verseskötete jelent meg. Részt vett több színdarab, film készítésében, számos díjjal, köztük az amerikai Nemzeti Könyvdíj életműdíjával is kitüntették.

Aktívan részt vett a feketék polgárjogi küzdelmében, együtt dolgozott Martin Luther Kinggel és Malcolm X-szel.

Bill Clinton amerikai elnök 1993-as beiktatására írta az On the Pulse of Morning című versét, amelyet személyesen olvasott fel az eseményen.

Georgia, Georgia című forgatókönyve (1972) volt az első, fekete nő által írt eredeti forgatókönyv, amelyet megfilmesítettek.

Angelou fia, Guy Johnson elmondta, örül, hogy édesanyját Barbie babaként is megörökítik, és reméli, hogy a játék "tanárok, írók és aktivisták új nemzedékeit fogja inspirálni".

Az Angelou barbie ára 29,99 dollár és egy ember legfeljebb két babát vásárolhat. A játék iránti keresletet jelzi, hogy már most készlethiány van belőle az interneten.

(MTI)