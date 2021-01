Újabb tíz epizód készül a Szex és New Yorkhoz

Az új évad, amelyben Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon és Kristin Davis is visszatér régi szerepében, az And Just Like That.. címet kapta. Kim Cattrall, aki az eredeti sorozatban Samantha Jonest játszotta, nem csatlakozik a színészgárdához.

A folytatásban Carrie Bradshaw (Parker), Charlotte York (Davis) és Miranda Hobbes (Nixon) már ötvenes éveikben járnak, továbbra is a szerelem és a barátság körül forog az életük. Az évadhoz tíz félórás epizód készül, amelyek forgatását késő tavasszal kezdik el New Yorkban.

A sorozat folytatását a három színésznő is megerősítette vasárnap az Instagramon.

A Szex és New York című sorozatot Candace Bushnell 1997-ben megjelent könyve nyomán indította el Darren Star. Az eredeti széria 1998-ban debütált az HBO csatornán és 2004-ig hat évadot ért meg. A sorozat alapján két játékfilm is készült.

(MTI)