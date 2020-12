Négyszer annyi otthon bántalmazott nő hívta a segélyvonalat az idei első félévben, mint a tavalyiban!

Míg 2019-ben összesen 2066-an hívták fel az otthoni erőszakot átélt nő számára létrehozott segélyvonalat, addig idén az első félévben a tavalyi év azonos időszakához képest megnégyszereződött a számuk. Ez azt is jelenti, hogy az idei első félévben hozzávetőlegesen már kétszer annyian telefonáltak, mint tavaly az egész évben. Ez derül ki az emberi jogokról szóló harmadik országos stratégia betartásáról szóló jelentésből, melyet tudomásul vett a kormány szerdai ülésén.

A dokumentumot Mária Kolíková (Za ľudí) igazságügyi miniszter terjesztette a kormány elé, és abban leírja, hogy a családon belüli erőszak domináns formái, a lelki és testi bántalmazás párkapcsolati formái mellett más családtagok közti erőszakos viselkedésre is rámutattak a beérkező hívások. A 2019-et érintő jelentés szerint a betelefonáló nők 74%-a számolt be lelki bántalmazásról, emellett 53%-uk említett fizikai erőszakot is.

Idén viszont ilyesmi már nemcsak párok vagy házastársak között történt, hanem több olyan eset is volt, amikor felnőtt gyerek bántalmazta a szülőt, vagy épp fordítva, a szülő a felnőtt gyermekét, esetleg testvérek egymást.

(TASR)