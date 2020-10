Az elmúlt 150 év divatját bemutató tárlat nyílik a New York-i Metropolitan Múzeumban - VIDEÓ

Az elmúlt 150 év divatján végig kalauzoló kiállítás nyílik csütörtökön a New York-i Metropolitan Múzeumban (Met), ahol mások mellett Christian Dior, Jean Paul Gaultier, Donna Karan és Vivienne Westwood által tervezett ruhákat vehetnek szemügyre a látogatók.

Az intézmény fennállásának 150. évfordulóját ünneplő About Time: Fashion and Duration elnevezésű tárlat Henri Bergson francia filozófus időelméletét alapul véve mutatja be, hogy a ruhák miként generálnak olyan időbeli asszociációkat, amelyek egybeolvasztják a múltat, a jelent és a jövőt.

A február 7-ig látogatható tárlaton szereplő tárgyak többsége a The Costume Institute gyűjteményéből származik - olvasható az intézmény honlapján.

A ruhák mindegyike fekete színű, hogy jól látható legyen a sziluettek változása, kivéve a kiállítás legvégén, ahol a Viktor & Rolf divatház 2020-as tavaszi-nyári haute couture kollekciójának egy darabja kapott helyett.

Az újrahasznosított szövetdarabokból készült fehér ruha a divat jövőjét - a közösséget, az együttműködést és a fenntarthatóságot - szimbolizálja.

A Met augusztus végén nyitotta meg újra a kapuit a látogatók előtt, miután csaknem hat hónapig zárva volt a koronavírus-járvány miatt.

A múzeumban negyedére korlátozták a megszokott látogatószámot, gyakoribb lett a takarítás és mindenki számára kötelező a maszkviselés, valamint a távolságtartás.

