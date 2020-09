Mesterséges intelligencián alapuló "okosbölcsőt" találtak fel a babák álomba ringatására

A mesterséges intelligencián alapuló fejlesztés babafigyelő, ringató, mózeskosár és bölcső is egyben.

- mondta Radhika Patil, a Cradlewise vállalat elnöke, aki férjével, Bharath Patillal közösen álmodta meg a speciális bölcsőt.

#Tech30: @cradlewise is a smart solution for modern parents, who want only the best for their baby. #tsparks. https://t.co/xCeyviFXUr