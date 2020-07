HOPPÁ: Már a magyaroknak is van egy élő Barbie babájuk – FOTÓK

A lány szépészeti beavatkozásai mintegy 30 millió forintba kerültek, a műtéteket volt férje fizette.

A jelenleg webes modellként tevékenykedő nő elmondása szerint már kislányként szeretett Barbie babákkal játszani, és beleszeretett a játékfigura kinézetébe. Az első műtétet – mellnagyobbítást – 17 éves korában végezték el rajta, azóta tíz beavatkozáson esett át. A mellplasztikán kívül az állkapcsán is változtattak, a homlokán és az ajkain is, de még intimebb helyen is végeztek rajta egy beavatkozást.

viaBlikk