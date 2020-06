TRAGÉDIA: Szülés után meghalt a kiváló sportlövő világbajnok

A 30 éves versenyző haláláról a szerb sportági szövetség sajtószolgálata adott hírt. A kiváló sportlövő gyermeke születését követően 20 napig volt kritikus állapotban, vasárnap pedig elhunyt.

A bori születésű Momcilovic Velickovic a 2014-es világbajnokságon légpisztolyban szerzett aranyérmet a csapattal. A sportoló a londoni és a riói olimpián is indult, utóbbin hetedik lett légpisztolyban. Európa-bajnokságokon egyéniben és csapatban összesen nyolc alkalommal győzött, amellett két ezüst- és három bronzérmet is nyert az Eb-ken. Az idei, wroclawi kontinensviadalon öt hónapos terhesen diadalmaskodott egyéniben és csapatban is.



MTI