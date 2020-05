Tizennégy órás dokumentumfilm mutatja be a filmtörténet női rendezőit

A produkciót a héten teszi hozzáférhetővé a Brit Filmintézet (BFI) online szolgáltatásán - számolt be róla a The Guardian.

Cousins, aki 2011-ben a filmtörténetről készített 15 órás tévésorozatot The Story of Film: An Odyssey címmel, ezúttal a filmművészet női alkotóival foglalkozott a Women Make Film - A New Road Movie Through Cinema című munkájában. A dokumentumfilmet május 18-tól öt héten át részletekben mutatja be a BFI online szolgáltatása, amely egyúttal az idézett filmrendezőnők számos alkotását is kínálja.

A produkció témákra bontva 40 fejezetben tárgyalja a női filmrendezők munkásságát. Mintegy ezer filmrészlet idézi fel hat kontinens 183 rendezőjének alkotásait az elmúlt 130 évből. Cousins megkérdezi, hogyan készültek a filmek, hogyan alakították a történeteket, és hogyan ábrázolják a filmek az életet, a szeretetet, a politikát, a humort és a halált.

"Utazgatás közben, mikor egy-egy országban jártam, mindig megkérdeztem, hogy milyen nagy női rendezőik vannak"

- idézte fel Cousins. Mint mondta, így talált rá a 86 éves Sri Lanka-i rendezőre, Sumitra Periesre is. "Az élete is érdekelt, de ebben a filmben a kameráját, a képeit, a társadalmi és pszichológiai elképzeléseit akartuk bemutatni" - fűzte hozzá.

A magyar rendezők közül Mészáros Márta és Enyedi Ildikó több filmjével is foglalkozik a dokumentumfilm.

Cousinst a kilencvenes évek közepétől érdekelte a női filmesek kérdése, mivel egy dokumentumfilmekből készített válogatása ráébresztette, hogy mindössze egy női rendező munkája került a merítésbe.

A dokumentumfilm, melynek narrátorai között van Tilda Swinton és Jane Fonda is, 2019-ben debütált a Torontói Filmfesztiválon (TIFF), s azóta számos ország televíziója megvásárolta.

(MTI)