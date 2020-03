Tóth Gabi: Sajnáltam magam, hogy végre találtam egy rendes faszit, erre most halok meg

Az énekesnő terhességével és anyasággal kapcsolatos blogja március 2-án indult el a család.hu -n, amiből sok minden kiderül a terhességéről és az azt követő időszakról is.

Tóth Gabi első bejegyzésében arról beszélt, amikor kiderült, hogy terhes. Pontosabban csak a tüneteiről, amiket ő először valami komoly betegségnek hitt.

Miután felébredtem, megint észrevettem, hogy tök fekete a gyűrű alatt az ujjam. Fel is hívtam Ruszkay Orsi ékszerész barátnőnket, aki készítette a „smukkot”, és rákérdeztem, hogy bizsu-e. Röhögött és váltig állította, hogy nem bizsu az, ne rinyáljak. Elmondtam neki, hogy tök fekete az ujjam alatta… Ekkor egy pici csend után elmagyarázta: az arany alatt akkor szokott elszíneződni a bőr, ha valamilyen hormonális elváltozást jelez. Na, király, tuti meghalok – gondoltam. Mivel a pánik elég jellemző rám ilyen esetekben, én tényleg azt hittem, hogy valami komoly bajom van. Alig bírtam aludni aznap éjjel. Minden betegséget végig vettem, sajnáltam magam, hogy végre találtam egy rendes faszit, aki még el is jegyzett, erre most halok meg – írta Tóth Gabi.

(via24.hu)