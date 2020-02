Koronavírus: Az Armani divatház üres székek előtt mutatta be kollekcióját Milánóban

Az Armani divatház történetében először közönség nélkül, élő online közvetítéssel mutatta be legújabb kollekcióját Milánóban a koronavírus okozta aggodalmak miatt. A vasárnapra tervezett további milánói divatbemutatókat azonban a tervek szerint megtartják - közölték a divatszakma illetékesei.

Az olasz nemzeti divatkamara közleményében arról számolt be, hogy az egészségügyi illetékesek ugyan nem látták szükségesnek az új vírus miatt a tervezett bemutatók megváltoztatását, de rábízták az egyes márkákra, hogy maguk döntsenek a bemutatóikról.

Az Armani divatház úgy határozott, hogy vasárnapi divatshow-ját egy üres teremből, streamingközvetítéssel mutatja be. A 45 éves divatház először hozott ilyen döntést közegészségügyi elővigyázatosságból.

A Dolce & Gabana, amely nem tagja a kamarának, nem jelezte, hogy változtatna előre bejelentett vasárnapi divatbemutatóján. A Prada divatbemutatóján sem változtattak.

Milánó polgármestere, Giuseppe Sala vasárnap bejelentette, hogy Lombardia egész területén hétfőtől zárva tartanak az oktatási intézmények legalább egy héten át. Bezárják a múzeumokat, színházakat, mozikat is. Március elsejéig bezárták az oktatási intézményeket Veneto tartományban is. A koronavírus-járvány olaszországi terjedése miatt pedig vasárnap este megszakítják a velencei karnevált is.



