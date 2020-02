A sportvilágban tapasztalható szexuális erőszak ellen emeltek szót élsportolók

"Nem hallgathatunk többé! Eljött az idő, hogy közösen cselekedjünk és tudatosítsuk, hogy a hallgatás megtörése a sport érdekeit is szolgálja" - írták többi között olyan élsportolók, mint Teddy Riner cselgáncsozó, Nathalie Péchalat jégtáncosnő, Tatiana Golovin teniszező, Astrid Guyart tőröző, Marie Martinod és Ophélie David síelők a francia műkorcsolyában kitört szexuális botrányt követően.

"A fiatal sportolónők sérelmére elkövetett szexuális támadásokról a közelmúltban kiderült esetek megrengetik a rendszert, és részünkről is haragot váltanak ki (...) Azért ragadunk most tollat, mert felelősnek érezzük magunkat" - hangsúlyozták az aláírók, akik a sportszövetségektől független testületek létrehozását követelik a szexuális visszaélések áldozatainak meghallgatására. Azt is kérik, hogy az önkéntesek, az edzők, a klub- és a szakági vezetők büntetlen előéletét ezentúl rendszeresen ellenőrizzék, valamint hogy megelőzési és jogi intézkedések történjenek a szexuális visszaélési ügyekben érintett emberek esetében.

A sportolók azért szólaltak meg, mert szexuális erőszakkal vádolta meg edzőjét több volt francia műkorcsolyázónő harminc évvel a történtek után: Hélene Godard, Anne Bruneteaux és Béatrice Dumur Gilles Beyert, Jean-Roland Racle-t és Michel Lotz-t gyanúsították meg. A párosban 2000-ben világbajnoki bronzérmes Sarah Abitbol pedig egy könyvben írta meg, hogyan erőszakolta meg 15 éves korában és utána két évig rendszeresen 1990 és 1992 között az edzője, Gilles Beyer. Ellene kedden vizsgálatot indított a párizsi ügyészség a felügyelete alatt álló, 15 évesnél fiatalabb kiskorúak sérelmére elkövetett nemi erőszak és szexuális támadások gyanúja miatt.

Roxana Maracineanu sportminiszter "erős jelzésnek" nevezte az ügyészség döntését, s a szövetséget 1998 óta irányító Didier Gailhaguet-től azt kérte, hogy mondjon le, amiért éveken át fedezte a megvádolt edzőt, de ezt a szakági vezető visszautasította.



(MTI)