Csaknem 500 horgolt polipot kaptak eddig az újszülöttek a komáromi kórházban

Elvíra Baková, a komáromi újszülött osztály főnővére elmondta: csak ebben a hónapban 136 új polipocska érkezett.

Az ötletgazdák a komáromi Kováč Anna Zsófia és Vajlik Noémi, akik két évvel ezelőtt horgolták az első 20 polipot. Az akció idén is folytatódik. A horgoláson kívül segíteni lehet például pamut adományozásával is. Közös horgolásokra is sor kerül, ahol az érdeklődők elsajátíthatják a polipkészítés technikáját, és így csatlakozhatnak az adományozók táborához.

Dán tudósok fedezték fel, hogy a polipocskáknak köszönhetően az újszülöttek nagyobb biztonságban érzik magukat. Azoknak a koraszülötteknek, akik az inkubátorban magukhoz ölelnek egy ilyen polipot, szabályos a szívverésük, javul a légzésük, a vérükben pedig magasabb az oxigénkoncentráció. A polipocskák csápjai valószínűleg a köldökzsinórra, a lágy, kötött szövet pedig az anyjuk méhére emlékezteti őket, fejtette ki Baková.

Tavaly 903 gyerek született a komáromi kórházban, 31-gyel több, mint tavaly. Többségük, szám szerint 472 lány volt. Nyolc esetben ikrek születtek.

TASR