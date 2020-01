Arab nyelvű Szezám utca segít a szíriai háború menekült gyermekeinek

A Sesame Workshop új programja ahhoz a több százezer, otthonát elvesztett gyermekhez akar szólni, akik Szíriában, Irakban, Jordániában vagy Libanonban élnek.

Sherrie Westin, a szervezet illetékes vezetője hangsúlyozta, hogy a térségben élő gyermekek komoly traumákon estek át, és nagy szükségük van arra az érzelmi és szociális támogatásra, amelyet a műsorral nyújtani tudnak.

Az Ahlan Simsim (Isten hozott, Szezám utca!) című arab nyelvű műsorban a népszerű amerikai bábsorozat sztárjai, Elmo, Sütiszörny és Grover is szerepelnek, továbbá két vadonatúj Muppet-hős is bemutatkozik: Jad, a szörnyfiú, akinek el kellett hagynia otthonát és Basma, a lila szörnylány, aki összebarátkozik az idegen fiúval. A vidámságról gondoskodik egy szeretnivaló kecske is, akit Mazuzának hívnak.

A 26 perces epizódokban a düh, a félelem, a frusztráció, az idegesség és a magány témájával foglalkoznak, segítenek feldolgozni a gyerekeknek az otthonuk elvesztése miatti érzelmeket. Az egyik részben Basma megosztja játékait Jaddel, mivel a fiú nem vihette magával a saját játékait otthonából. A műsorban az érzelmek feldolgozására olyan technikákat is tanítanak, mint a hasi légzés vagy a művészi kifejezésmód.

Az egyes epizódok második felében helyi hírességeket is meghívnak a műsorba.

A program február 3-án debütál egy arab műholdas tévécsatornán, amelyet Észak-Afrika és a Közel-Kelet 20 országában sugároznak. Emellett a YouTube és az egyes országok tévéi is átveszik a térségben.

Az Ammanban készülő produkció a 3-8 éves korosztályt célozza meg, politikai, társadalmi és vallási kérdésekkel nem foglalkozik.

Az Emmy-díjas Scott Cameron, a műsor executive producere emlékeztetett arra, hogy "a Szezám utca szellemében mindegy, hogy valakinek lila vagy sárga a bundája. Ez egy olyan hely, ahol a gyermekek biztonságban érezhetik magukat, és ahol valódi dolgokkal - például a sötétségtől, a frusztrációtól vagy a magánytól való félelemmel - foglalkoznak. De arra törekszünk, hogy ne hiányozzon a vidámság sem."

A műsor létrehozását a John D. és Catherine T. MacArthur Alapítvány százmillió dolláros díja és a LEGO Alapítvány további százmillió dolláros hozzájárulása tette lehetővé.

A szíriai háború kitörése, 2011 óta mintegy ötmillió gyermeknek kellett elhagynia otthonát és akár a hazáját is az ENSZ adatai szerint.

A Szezám utca évtizedek óta jelen van a Közel-Keleten, elsőként 1979-ben Kuvaitban mutatkozott be, később egyiptomi, jordániai, palesztin és izraeli változatai is megjelentek.

(MTI)