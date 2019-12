Bokros Biankával, Dunaszerdahely új diákpolgármesterével beszélgettünk

Dunaszerdahely új diákpolgármestere november 28-án vette át hivatalosan is a megbízatását. Bokros Bianka, a helyi Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium harmadik osztályos tanulója. A 17 éves örökmozgó lány teli van tervekkel. A jövőjét illetően a pszichológia és a környezetvédelem felé kacsintgat. Szabadidejében szívesen sportol, valamint brigádmunkát vállal. Céljairól, a mindennapokról, illetve új pozíciójáról kérdeztük őt.

Ki Bianka a hétköznapokban?

Nyughatatlan lány vagyok, mindig csinálnom kell valamit. Alapvetően egy sportos egyéniségnek tartom magam, ugyanakkor szeretem a nőcis dolgokat. Ahhoz, hogy igazán nőnek érezzem magam, nincs szükségem nagy dolgokra. Így például nagyon ritkán hordok magas sarkú cipőt, a piros rúzs szintén csak alkalmakkor kerül az ajkamra. Az iskolában a lazább viseletet helyezem előtérbe, többnyire nem is sminkelem magam. Persze, előfordul, hogy a szemem alatt megjelenő sötét karikákat azért el kell tüntetnem.

Mivel szeretnél foglalkozni a jövőben?

Mindenképpen emberekkel szeretnék dolgozni. Nem tudom elképzelni azt, hogy a jövőben irodában, számítógép előtt ülve dolgozzak. Ezt lehetetlennek tartom, hiszen, ahogy mondtam, tipikus örökmozgó vagyok. Nagyon szeretek kommunikálni, szeretem megismerni az embereket, az emberi különbözőségeket. A környezetvédelem iránt két-három éve kezdtem el jobban érdeklődni. A kezdő löketet talán azt adta, hogy bekerültem a dunaszerdahelyi I love ECO Facebook-csoportba, ahol rengeteg dolgot tanultam. Örülök, hogy rátaláltam erre a közösségre. Rájöttem, ahhoz, hogy környezettudatosak legyünk, nem kell nagy dolgokat véghezvinnünk. Elég a saját háztartásunkon javítanunk. Teljesen átlagos dolgokról van szó. Nem mindig a gyártulajdonosokra kell mutogatni, először a saját otthonunkban kell rendet tennünk.

Mire figyelsz oda, mivel próbálod óvni a környezetet?

Már több, mint fél éve egyáltalán nem használok nejlonzacskót. Ezt anyagból készült szütyőkkel helyettesítem. Mostanra minden táskám tele van velük, de persze nem volt egyszerű ezt elkezdeni. Az első néhány alkalommal otthon felejtettem a szütyőimet. Erő kellett ahhoz, hogy ilyenkor fogjam magam és hazamenjek értük, ahelyett, hogy letéptem volna a boltból egy nejlonzacskót. Idővel azonban bele lehet ebbe rázódni, s mindez teljesen természetessé válik. Az uzsonnámat is már műanyag, tépőzáras táskácskában viszem minden nap. A vizet pedig kulacsban hordom, amit szintén újrahasznosíthatok, hiszen nem kell mindig újat vennem.

Az iskola mellett sportolsz és brigádmunkát vállalsz. Hogyan sikerül mindezt összeegyeztetned?

Nagyon jól kell zsonglőrködni ahhoz, hogy ez sikerüljön. Igyekszem mindenből a legjobbat kihozni, próbálom átlátni az időmet. Nem mondom, hogy időnként nem csúszom el. Van, amikor elszámolom magam és valamire nem jut időm. Szerencsére azonban az esetek többségében sikerül mindent időre összehoznom.

Miért tartottad fontosnak, hogy már most belekóstolj kicsit a dolgos hétköznapokba?

Önállósodni szeretnék, ami úgy érzem, elég jól sikerül. Hétköznapokon, iskola után dolgozom. A hétvégéim szabadok, azokat a keresztfiammal töltöm.

Mikor és miért fogalmazódott meg benned a diákpolgármesterség ötlete?

E témában most voltam harmadszor a városházán, az előző években szavazóként voltam jelen, mindkét esetben egy-egy osztálytársamat kísértem, akik indultak a választáson. Észrevettem, hogy nehéz egy valakit kiválasztani indulóként, így ebben az évben bátran jelentkeztem, mondván, nekem vannak ötleteim, melyeket meg szeretnék valósítani. Szerencsém volt, ugyanis sok támogatást kaptam, a tanáraim is mellettem álltak.

Hogy működik ez az egész? Ki jelöltetheti magát a választáson?

Idén négy jelölt volt. Voltak iskolák, akik csak szavazókat küldtek, összesen húszan érkeztek. Az egyes középiskolák felhívásra választanak egy diákot, akit jelöltetnek diákpolgármesternek. A küldöttség, vagyis a szavazók döntötték el, hogy közülük ki töltheti be e pozíciót.

Mi mindent tartalmazott a kampányod?

Négy részre osztottam. Igyekeztem úgy felállítani a terveimet, hogy legalább negyedévente legyen aktivitás. Az első a karácsonyi jótékonysági gyűjtés volt. Fontosnak tartom, hogy amennyire tudjuk, megkönnyítsük a hátrányos helyzetű családok karácsonyát. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van otthon legalább két olyan dolog, amit nem használ, amire nincs szüksége, viszont valaki más örülne neki. Második pontként a környezetvédelmet tüntettem fel. Szeretném rávezetni a diáktársaimat, hogy hogyan is tudnak javítani a saját életminőségükön, ezáltal hogyan tudják egyszerűen megóvni környezetünket. Továbbá szeretnék megvalósítani egy diákbált. Úgy gondolom, lényeges, hogy kulturáltan tudjunk szórakozni. A negyedik pedig, amit szeretnék megszervezni, egy „Tekerj a levegőért” biciklitúra. Ezt egy sportnap keretén belül gondoltam összehozni, melyen az összes iskola részt vehetne. Ezáltal is jobban odafigyelnénk egymásra, a biztonságos közlekedésre.

Miért tartod jó dolognak, hogy minden évben van egy polgármestere a diákoknak?

Rengeteg lehetőség és sok fantázia rejlik ebben. A fiatalokat, a diákokat fontos összetartani, arra ösztönözni, hogy közösen is működjenek, legyenek közös programjaik. Ehhez pedig szükség van egy, úgynevezett vezető emberkére.

Mit gondolsz, fiatal diáklányként sikerül majd megszólítanod a diáktársaidat?

Úgy gondolom, hogy igen. Sok gratulációt kaptam, még a választás helyszínén is, a küldöttség tagjai közül odajöttek hozzám és felajánlották a segítségüket. Volt olyan, akivel a rendezvény után le is ültünk, csomót beszélgettünk. Folyt az ötletelés, az eszmecsere. Szerintem a diákok vevők erre, s bízom benne, hogy valóban akadnak majd segítőtársaim. Személy szerint nagyon tisztelem a tanári karunkat, ugyanis sok segítséget kapunk tőlük. Ezen, a számomra új úton is támogatnak engem.

Köszönjük Dunaszerdahely város vezetésének, hogy a fotózás céljából rendelkezésünkre bocsájtotta a városháza termeit!

Szlávik Cyntia