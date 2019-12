Eleven nőcik (interjúk) – Dobos Bacu: "Mindig akad valaki a lagziban, aki jobban tudja, mit kéne csinálnom"

Ha egyetlen bővített, de tömör mondatban kellene bemutatnod, ki vagy, és mivel foglalkozol, az hogy hangzana?

Bacu vagyok (amit sima magyar c-nek ejtünk), közel egy évtizede hivatásos fotós.

Tevékenységedet, szívügyedet illetően mire vagy a legbüszkébb?

Amikor egy-egy családba, baráti társaságba többször visszahívnak fotózni.

Tevékenységedben, szívügyedben mit szeretsz a legjobban és legkevésbé?

Szeretem amikor egy húron pendülök a fotóalanyaimmal, és ideális, naplemente előtti fényekben alkothatok. Az ellenkezőjét elképzelni sem szeretem. :-)

Nagyon fontosak a visszajelzések: egy sima köszönömtől kezdve, a "még sose láttam magam ilyennek képen"-ig, mind-mind megmelengetik a szívem, de igazán elégedett akkor vagyok, amikor saját magamnak is megfelelek. Ez sokkal nehezebb, mint az ügyfeleknek.

Kérlek, írj le egy, a tevékenységedhez kötődő konkrét kedves/emlékezetes szituációt/történetet!

Ki az az inspiráló személy vagy melyik az az esemény, aki/ami erre a pályára terelt?

Végzősök voltunk a gimiben, amikor is jóbarátom, Laci a kezembe nyomott egy kis kompakt gépet, hogy dokumentáljam az utolsó napokat. Tükördarabokat ragasztottunk a tablónkra, és az egyik ilyen töredékben lefotóztam egy osztálytársnőmet. Az a kép – persze, mai szemmel már nagyon gáz – elindított bennem valamit.

Említs olyan tényezőket, amiktől a kezdetek után, egy folyamat végén az lettél, aki ma vagy?

Az elején barátokat, ismerősöket fotóztam, aztán – viszonylag hamar – ismerősök ismerősei is megkértek, készítsek róluk fotót. Az első esküvős megkeresésem 2010-ben futott be. Lelkesen, de rettegve elvállaltam.

Nagyon sokat adott nekem az iskola, pedig nem éppen az esküvőfotózás volt a fő profilja – egy órán foglalkoztunk vele a két év alatt. :-) Viszont rengeteg személyes témát dolgoztunk fel fotósorozat formájában. Olyan munkák kerültek ki a kezeim közül, melyekről sose gondoltam, hogy azokra képes vagyok.

Hogyan tekintesz ma a kezdő, évekkel ezelőtti önmagadra, mi az, amiben leginkább megváltoztál mostanra?

Amikor elmondom, hogy lassan tíz éve esküvőzöm, az emberek elgondolkodnak, számolgatnak, hogy akkor hány évesen kezdhettem. A párok is gyakran meglepődnek, hogy (mennyivel) idősebb vagyok náluk. Régen sok mindent a szívemre vettem. Az esküvőszezonban hétről hétre rengeteg emberrel találkozom, így elkerülhetetlen, hogy olykor kapjak egy-két kéretlen beszólást, vagy akadjon valaki a lagziban, aki jobban tudja, mit kéne csinálnom. Ma már ezek a dolgok könnyen leperegnek rólam, és nem nyomasztanak napokig.

Egy idézet, gondolat, ami inspirál az életben, illetve ami legutóbb szöget ütött a fejedben /”életfilozófiád”/?

Ezt magamra is varrattam: Any way the wind blows, does't really matter to me. (Queen)