5 szuper testgyakorlat a téli hónapokra

Ismerjük mi is a kifogásokat. Az összest. Télen amúgy is nehezebben vesszük rá magunkat bármire, kivéve ha az a paplan alatt ücsörgés vagy forró csoki szürcsölés, azonban télen is éppoly fontos, hogy megadjuk testünk számára a kellő mozgást, azért, hogy egészségesebben „üzemelhessen”.

Persze hajlamosak vagyunk ilyenkor jobban ellustulni, az edzőterembe nincs kedvünk lemenni sötétedés után, futni már nem járunk el, mert hideg van, és a nagy sétákat is mellőzük a mindennapjainkból, és inkább a tömegközlekedési eszközöket válasszuk. Pedig milyen rosszul is tesszük, hiszen télen se engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy lemondjunk a heti 3-4 alkalmas mozgásról. Ha így teszünk, biztosan nem az lesz az első újévi fogadalmunk, hogy az ünnepek után le akarunk dobni legalább 5 kilót, de attól se kell tartanunk, hogy egész télen betegeskedni fogunk.

A mozgás köztudottan olyan jól karbantartja a testet, hogy az sokkal, de sokkal ellenállóbb lesz a bacilusokkal szemben. Bár az egészséges táplálkozás nagyobb súllyal járul hozzá az immunrendszer megfelelő működéséhez, az edzés segít csökkenteni az influenza és megfázás esélyét.

Ilyenkor több kalóriát is elégethetsz



Ahogy a szervezeted a hideg miatt a testhőmérséklet megtartásán dolgozik, sokkal több kalóriát is égethetsz el, mint például ha egy edzőteremben sportolnál. Tehát mindenkit csak arra biztatnánk: télen se maradjon otthon, hiszen a friss, olyankor csípős téli levegő jó hatással lehet a kalóriaégetésre. Ilyenkor nagyon fontos a megfelelő bemelegítés, hogy a tested fitt maradjon.



Íme, néhány edzés – kinti és benti –, ami télen is jó kondiban tarthat:

1. TABATA

Előnye, hogy szuper zsírégető, otthon is végezhető és az intenzív edzéshez nincs is sok időre szükséged. A módszer lényege, hogy blokkokban végezd a gyakorlatokat, viszont az edzésblokkok közötti pihenő idő adott, amit be kell tartanod. Vagyis 20 másodperc a munka, majd 10 másodperc a pihenő idő. A jó hír, hogy az okostelefonodon kívül csak egy puha szőnyegre és az akaraterődre lesz szükséged, na meg néhány gyakorlatra.

2. Spinning

Télen, rossz időben az egyik legkézenfekvőbb megoldás a hagyományos kerékpáros edzések helyettesítésére, hogy teremben, szobában tekerjünk. Míg a kilencvenes évekig az átlagember a klasszikus szobakerékpáron kívül nem nagyon ismert egyéb alternatívát, azóta a fitnesz egyik legfontosabb ágazatává vált a spinning, vagy a nem hivatalos változatai, a spinracing és társai. Ha kezdőként mész egy spinning órára, azon túl, hogy tartsd be az instruktor utasításait, gondoskodj a megfelelő folyadék utánpótlásról is, ugyanis a kerékpározásnak ez a formája extrém folyadék- és ásványi anyag veszteséggel jár.

3. HIIT edzés

Ez egy rövid, de robbanás szerűen intenzív szakaszok és rövid pihenők ciklikus ismétlődésén alapuló mozgásforma. Ha másként nézzük, gyakorlatilag bármilyen mozgást végezhetsz HIIT módszer alapján. 15 perc kőkemény HIIT edzés felér 1 óra tv előtti aerobikkal, viszont ebben nem lehet sumákolni, muszáj lesz minden nap beiktatnod egy kis edzést.

4. Snowga

És most jöjjenek a kinti ötletek. Ha hot jóga már létezik, a tél beálltával itt az ideje a havas jógának, vagyis a snowga-nak. A hóban órát tartó oktatók foglalkozásai főleg az egyensúlypózokra koncentrálnak, hiszen hol lehetne biztonságosabban gyakorolni, mint fél méteres hótakaróban? Itt aztán nem kell azon se izgulnod, hogy mi van akkor, ha kidőlsz a fa pózból…

5. Futás

Elő a termoruhákkal, irány a szabadba! KI mondta, hogy télen le kell mondanod a futás élményéről? Ha igazi futás fanatikus vagy, tuti, hogy a 0 fokhoz közeli hőmérséklet se fog visszatartani attól, hogy magadra kapd a futócipődet.

