A dunaszerdahelyi WLF divatbemutató kifutóján Görög Zita is felvonult

A WLF, vagyis We Love Fashion divatbemutató ezúttal sem okozott csalódást a divat szerelmeseinek. Káprázatos ruhadarabokat, cipőket, táskákat és kiegészítőket láthattunk a kifutón. Megmutatkoztak hétköznapi viseletre alkalmas darabok, jelen volt a sportos és az elegáns viselet, nem hiányozhatott az alkalmi, estélyi és koktélruhák bemutatója sem, valamint néhány kislány ruhácska is helyet kapott. A férfi vendégek nagy örömére csipkés bodykat is láthattunk a gyönyörű modelleken. Újdonságként továbbá üzletasszony-divattal készültek a márkaboltok.

A tervezők ezúttal minden téren jelen voltak: Bráz Alexandra egyedi tervezésú ruháit mutatta meg, Juraj Chalany saját tervezésű cipőit hozta el Dunaszerdahelyre, a Valbona Leather pedig különleges táskáit vonultatta fel. Ezeken túl bemutatkozott Dunaszerdahely első designer boltja, az Emme design room, akik ruhadarabokat és ékszereket egyaránt hoztak. Ha már a MOL Aréna biztosította a divatbemutató helyszínét, a focirajongókra is gondolva, nem maradhatott el a DAC Store ruhabolt bemutatója sem. Különféle márkaboltok, így az MV Luxus Beauty, az Esoline, az Icon és a Silk Mode kollekciójában egyaránt felvonultak a modellek.

A lányok (Vasmera Kata, Nagy Viki, Csicsay Viki, Herberger Anikó, Csörgő Gréta, Szabó Flóri, Kristina Šulová, Görcs Chiara) tündököltek a kifutón. A természetes vonalat követő sminkjüket Varga Lívi készítette, míg frizurájukért Posztós László volt a felelős. Az est stylistja Bögi Moncsi volt, a dekorációért Holocsi Pál felelt. Az est házigazdái az előző évekhez hasonlóan Lipcsey Mária és Ivan Seňan voltak.

Görög Zita

A WLF Fashion Show sztárvendéggel is készült, ezúttal a magyarországi divatvilág egyik ikonja, Görög Zita látogatott Dunaszerdahelyre, hogy részt vegyen a divatbemutatón, s néhány ruhadarabot ő maga mutasson be a nagyközönségnek.

Az est folyamán a szebbnél szebb ruhadarabokon kívül zenei élményben lehetett része a vendégeknek. A Vegas Theory lépett fel, s miközben ők muzsikáltak, a StellArt Studio táncosai remek táncos produkciót mutattak be.

Az őszi-téli divatot a sötétebb árnyalatok, a feketés, barnás színek jellemzik, tudtuk meg Lipcsey Máriától, a WLF megálmodójától, háziasszonyától. „Az estélyi ruháknál változatosak a színek, ami nekem személy szerint nagyon tetszik. Az adott ruha nemcsak egy-két színben elérhető, hanem szinte mindenfélében megtalálható. Ez azért jó, mert mindenkinek más áll jól, s így kiválaszthatjuk a számunkra legmegfelelőbbet. A ruhaujjak terén ismét jelen van a nagy kedvencem, a különleges ujjmegoldás. Felfújt, vagy buggyos ujjak, szabadon hagyott vállak, ezek mind érdekes megoldások, melyek feldobják az unalmas pulcsis időszakot. Az estélyi ruháknál tarol a tüll és a csipke, de az utóbbi a hétköznapi viseletből sem maradhat ki” – jegyezte meg Lipcsey Mária.

SzC