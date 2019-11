Egy vagyonért kelt el Olivia Newton-John Grease-ben viselt fekete bőrszerelése

A Beverly Hills-i jótékonysági árverés bevételének nagy részéből a színésznő egy ausztráliai rákkezelési központot támogat.

A híres fekete szerelésben énekelte Newton-John partnerével, John Travoltával a You're the One That I Want című számot az 1978-as musicalfilm záró jelenetében.

A Julien's aukciósház az elromlott cipzárú nadrágért és a dzsekiért előzetesen mintegy 200 ezer dollárt várt.

A Nagy-Britanniában született, de Ausztráliában nevelkedett színésznő harmadszor küzd a mellrákkal, először 1992-ben diagnosztizálták nála a betegséget. Ezt követően segített létrehozni Melbourne-ben a róla elnevezett rákközpontot.

A 71 éves színésznő a dpa hírügynökségnek elmondta, hogy hónapokig tartott, amíg kiválogatta az árverésre szánt tárgyakat, de már nem ragaszkodik a dolgaihoz, így nem volt nehéz tőlük megválnia.

A bőrszerelés mellett mintegy 500 tárgyra lehetett licitálni a Life and Career of Olivia Newton-John (Olivia Neston-John élete és pályafutása) című eseményen.

Elkelt a rózsaszín dzseki is, melyen a Sandy felirat olvasható, így hívták ugyanis a karaktert, akit Newton-John tett híressé. Egy rajongó 50 ezer dollárt adott érte. A Grease egy aláírt posztere 64 ezer dollárt hozott.

A színésznő azt is elmondta, hogy nem minden emléktárgyától vált meg, több ékszerét a lányának szánja, megtartotta a szívéhez legközelebb álló ruhadarabjait és négy Grammy-díját is.



(MTI)