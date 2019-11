Carbona szépségkezelések: mert megérdemled!

Amikor úgy érzed, hogy munka és család mellett semmi időd nem marad önmagadra, és már a kozmetikusodat sem ismered meg, egyetlen megoldásban bízhatsz: add át magad egy hét önfeledt kikapcsolódásnak, és élvezd a NaturMed Hotel Carbona szépészeti kezeléseit!

A kozmetikától a fodrászaton át a különleges masszázsokig és esztétikai beavatkozásokig te választhatod ki, mire van szükséged.

Indítsd a hetet konzultációval és állapotfelméréssel, hogy megismerd, milyen kezelésekre van szükséged. Orvosi, kozmetikai és fodrászati részlegünkön teljes képet kaphatsz fizikai, esztétikai állapotodról. Szakértőink nem csak kezeléseket javasolnak, hanem azt is elmagyarázzák, miért érdemes igénybe venned azokat. Sőt, számos tanácsot is megosztanak veled, hogy otthon is törődhess magaddal.

Ha már ellazultál a termálfürdőben, és bőröd is megszabadult a méreganyagoktól a szaunában, jelentkezz be kozmetikai kezelésre. A masszázs, a tisztítás és a különböző arcápolási módszerek hozzájárulnak a bőr természetesen fiatalos, friss állapotának megtartásához. Arcbőröd zsíros vagy vízhiányos? Arckezeléseinket a biotechnológia felhasználásával, természetes alapanyagokkal végezzük. A mySPIRIT skincare egyénre szabott kozmetikai kezelésünkön bio alapanyagokból készült kozmetikumokkal javítjuk bőröd állapotát. Ne feledd, a ragyogó bőr fontos lépés az önbizalomhoz!

Szemezgess kedvedre a Carbona szépségprogramjaiból: orvosi konzultációval egybekötött orvosesztétikai kezeléseink után igazán látványos lesz a változás! Az IPL villanófényes kezelés segít eltüntetni a pigmentfoltokat, a rádiófrekvenciás kezelések pedig a cellulit és a zsírlerakódás ellen hatásosak. Néhány mezoterápiás kezelés után arcbőröd is visszanyeri feszességét.

Ha úgy érzed, az arcodra már elég időt fordítottál, a Carbonában nem kell megfeledkezned a kéz- és lábápolásról sem. A klasszikus manikűrt és pedikűrt pedig polírozással, lakozással vagy körömdíszítéssel is kiegészítheted!

Még hiányzik egy apró igazítás? Formáztasd a szemöldöködet, próbáld ki a tartós szempillafestést, végül irány a fodrászat, ahol újjászületésedet akár egy teljesen új frizurával teheted teljessé.

Csupán elhatározás kérdése: engedj meg magadnak egy hetet a Carbonában, hiszen a szépséged megérdemli!

NaturMed Hotel Carbona**** superior

A NaturMed Hotel Carbona Hévíz nagy hagyományokkal rendelkező, közkedvelt gyógy- és wellness szállodája. 260 szobájával, több mint 1000 négyzetméter felületű fürdőkomplexumával, valamint 230 fős alkalmazotti létszámával a dunántúli és a balatoni régió szállodaiparának egyik legjelentősebb szereplője. A Hotel Carbona minőségi szolgáltatásaiért 2008-tól folyamatosan elnyerte a Turizmus Minőségi Díjat, 2012-ben megkapta a European Health Spa Award-ot, 2013-ban pedig – szállodák között egyedüliként – másodszor is Magyar Termék Nagydíjjal ismerték el. A Carbona elnyerte az MSZÉSZ és a Magyar Turizmus Zrt. „Év Szállodája” díját négy csillag superior kategóriában a 2013-as eredményei alapján, 2014-ben pedig a MagyarBrands elismerést. A Gault&Millau Magyarország 2015-ös kalauza szerint a hévízi NaturMed Carbona a legjobb négycsillagos wellness szálloda Magyarországon, a FIT Resien közönségszavazatai alapján pedig 2014 legjobb Health & Spa szállodája. A TripAdvisor közössége a hazai TOP 10 hotel közé választotta a Carbonát családi hotelek kategóriában, és a szállodának ítélte a TripAdvisor Travellers’ Choice 2015 díjat.

