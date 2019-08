Hatvanhét évesen lett egy kozmetikai cég arca az egykori magyar modell

„Nagyon úgy tűnik, hogy van ebben valami sorsszerűség. Nem csak a fiatalság lehet érték, és pontosan ezért is vállaltam el a felkérést, szeretném inspirálni a korosztályomat. Persze nem hiszem, hogy ugyanolyan maradtam, mint régen, de hátha még mindig érdekes vagyok. Ősszel indulunk on­line és a tévében is a reklámokkal, augusztus végén lesz egy forgatás, és készülnek rólam fotók. Kicsit izgulok, milyen lesz a fogadtatása, hiszen itthon még szokatlan, hogy idősebbeket is használjanak kozmetikai reklámarcként. De nagyon várom”