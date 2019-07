Szoptatásra készülő, azzal küszködő kismamák kaphatnak válaszokat csütörtökön a dunaszerdahelyi kórházban

A nap folyamán 9 és 15 óra között bármilyen, szoptatással kapcsolatos kérdésükre választ kaphatnak a kismamák – áll a kórház sajtóközleményében.

Bock Sylvia, a kórház igazgatónője arra figyelmeztet, hogy szülés után a fiatal kismamák olyan problémákkal is találkozhatnak a szoptatást illetően, amelyekre nem számítottak, amire nem készültek fel, mivel nincs még vele tapasztalatuk. „Ezért úgy döntöttünk, megkönnyítjük számukra az első heteket a kisbabával. A laktációs nap egyebek mellett pedig arra is alkalmat ad, hogy a kismamák egymás között is tapasztalatokat cseréljenek, illetve tanácsokat adjanak a másiknak” – fogalmazott.

A laktációs nap látogatóinak kérdéseire Morvay Iveta laktációs tanácsadó válaszol majd. Beszélni fog többek között a bonding, azaz a korai kötődés szülés utáni jelentőségéről, továbbá azokról a tényezőkről, melyek leginkább befolyásolják a szoptatást.

Az előadás folyamán bemutatják a szoptatás során praktikusan alkalmazható pózokat, és megoldást kínálva szóba kerülhetnek azok a problémák, melyek a szoptatás során előfordulhatnak.

A kórház igazgatónője közölte, hogy olyan kismamákat is várnak, akik nem biztosak abban helyesen folytatják-e a szoptatást, és szeretnék igazolni módszerüket. „Laktációs tanácsadónk szakmai támogatást nyújt ebben, és megpróbál a felmerülő konkrét problémákra megoldást ajánlani” – szögezte le.

A laktációs napra a kórház második emeletén, a szülés előtti felkészítésre szolgáló teremben kerül sor.

