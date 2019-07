Bárhol, bármikor, szabadon! – Dunaszerdahelyi fotókon jelennek meg a szoptatás adta értékes pillanatok

Honnan ered a fotózás szeretete?

Kislánykorom óta oda vagyok érte. Anno volt egy sorozat, aminek egy körülbelül akkor velem egyidős pubertás lány volt a főszereplője, aki fotókon keresztül fejezte ki az érzelemvilágát. Ez nagyon megtetszett, ezért anyukámtól elkértem a régi családi kompakt gépet, s mentem fényképezni.

A nemsokára megnyíló kiállításod a szoptatás fontosságát és természetességét hivatott népszerűsíteni. Miért tartod ezt fontosnak?

A szakemberek ajánlása szerint féléves korig kizárólag szoptatni kellene egy csecsemőt. Én ezt be is tartottam. Nyáron, a nagy melegekben született a kisfiam, így sokszor megesett, hogy épp séta közben, vagy egy bevásárlóközpontban kezdett el sírni, mert megéhezett, vagy épp megszomjazott. Ilyenkor számomra teljesen egyértelmű volt a megoldás, megálltam és megszoptattam a kicsit. A körülöttem lévők azonban nem így gondolták, sokszor kaptam ezért rosszalló pillantásokat. Természetesen diszkréten tettem mindezt, mégis úgy éreztem, mintha szégyellnem kellene magam emiatt. Idén februárban, a közösségi hálón találtam egy másik anyuka által megosztott linket, mely egy külföldi, szoptatásról készült fotókiállítást hirdetett. Nagyon jó ötletnek találtam, elhatároztam, hogy én is megvalósítok egy ilyet. Meghirdettem a lehetőséget, s meglepetésemre sok édesanya jelentkezett, hogy szeretne részese, szereplője lenni a fotósorozatnak. Összesen 24 anya és gyermekeik szerepelnek a képeken.

Volt kritériuma a felhívásnak?

Csupán annyi, hogy szoptató anyukák legyenek a jelentkezők. Volt egy édesanya, aki egyszerre két babát szoptatott, egy három és fél, valamint egy egyéves apróságot. Ő a legidősebb gyerkőc a képeken, a legfiatalabb pedig most tízhónapos.

Örülök, hogy nem csupa aprócska baba gyűlt össze, mert így az emberek láthatják, teljesen természetes, hogy nemcsak egy csecsemőt kell/lehet szoptatni, hanem a nagyobbacska gyermekeket egyaránt.

Hogyan zajlottak a fotózások?

Sokszor nehéz volt összeegyeztetni az időpontokat, mivel kisgyermekekkel dolgoztunk együtt, valamint a saját kisfiamra is oda kellett figyelnem. Több alkalommal ő is velem tartott. Ez szerencsére nem okozott problémát, mert szereti az embereket, szívesen van társaságban. Ha épp úgy adódott, hordozókendőbe tettem őt, s úgy fotóztam, hogy közben a hátamon pihent. Minden nehézség ellenére nagyszerű élmény volt. Csodás embereket ismerhettem meg, akik elárulták a saját kis történetüket. Eleinte nem mindenkinek ment zökkenőmentesen a szoptatás, különleges élmény volt megismerni az ő útjukat.

Le tudták küzdeni a gátlásaikat a modellt álló édesanyák?

Tudták, hogy miért vannak ott, mi a célunk a fotósorozattal, így nem okozott számukra különösebb problémát. Egyetlen édesanya kérte, hogy az ő arca ne legyen felismerhető a képen.

Bárhol, bármikor, szabadon!- Mennyire értendő szó szerint e cím?

Abszolút! Három témakörön belül mutatja be a kiállítás a szopiztatást. Egy része a mindennapokra helyezi a hangsúlyt. A bárhol kifejezést sugallva a természetben is készültek képek, valamint a műteremben egyaránt, hogy a kis művészi vonal szintén megjelenjen.

Te magad meddig tervezed szoptatni a kisfiadat?

Nincs kikötésem. Addig szeretném őt szopiztatni, amíg csak tudom, s amíg neki igénye van rá. Amikor majd azt mondja, elég volt, akkor fogom abbahagyni.

Úgy gondolom, ezek rendkívül értékes pillanatok.

Szlávik Cyntia