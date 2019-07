A világ harmadik legvonzóbb női állami vezetője lett Zuzana Čaputová!

Zuzana Čaputovának három hét elég volt arra, hogy felkerüljön a Hottest head of State listára, annak is a 9. helyére, ezen belül a nők között a harmadik pozícióba. Nemcsak külsejét, de környezetvédelem iránti elkötelezettségét is értékelték ezzel.

Čaputová a második szlovák állami vezető, akinek sikerült felkerülnie a lista elejére, Peter Pellegrini már korábban elfoglalta a 12. helyet. Hozzá képest Robert Fico a múltban csak a 66. helyen jutott ugyanitt.

Az elnöknő ugyan a hazai politikusi megbízhatósági listán 2,2%-kal elmaradt Pellegrinitől, ugyanezt itt visszaadta.

A listát összeállító J. D. Dobson és felesége, Kate Čaputová kapcsán kiemelték, hogy 2016-ban megkaptaa Goldman-díjat a környezetvédelel érdekében kifejtett aktivitásaiért.

Čaputová és Pellegrini helyezése azért is érdekes, mert egyetlen másik ország két politikusa sem ért el ilyen magas pozíciót.

Čaputová és az elnöki iroda így reagált a cselekményre: "Az elnöknő becsüli, hogy külföldön is reflektálnak a szlovákiai változásra. Bízik ugyanakkor abban, hogy a nyilvánosság a politika tartalmát és a teljesítményt követi majd figyelemmel, nem pedig kizárólag a politikusok külsejét."

Érekesség, hogy a 198 nevet tartalmazó listán a 31. Vlagyimir Putyin, az 56. Andrzej Duda lengyel államfő, a 90. Orbán Viktor magyar miniszterelnök, a 145. Donald Trump amerikai elnök, a 180. Miloš Zeman cseh államfő, míg a legutolsó Kim Dzsong Un észak-koreai diktátor.

A legszebbek:

1. Pedro Sánchez - spanyol kormányfő 2. Justin Trudeau - kanadai miniszterelnök 3. J. K. N. Wangchuck - bhutáni király 4. Jacinda Ardern - új-zélandi miniszterelnök 5. Jovenel Moise - haiti elnök 6. Emmanuel Macron - francia elnök 7. K. Grabar-Kitarović - horvát elnök 8. Edi Rama - albán miniszterelnök 9. Zuzana Čaputová szlovák államfő 10. Moon Jae-in - dél-koreai kormányfő 11. Katrín Jakobsdóttir - izlandi miniszterelnök 12. Peter Pellegrini - szlovák kormányfő

(Nový čas)