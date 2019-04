„Ha ez így folytatódik, a frontális oktatás össze fog omlani”- Egyre nő az autisták száma

Az Autisták és Egészségkárosultak Barátai Polgári Társulás csodálatos műsorral készült az autizmus világnapja alkalmából, április 2-án. Az eseménynek a dunaszerdahelyi Csallóközi Könyvtár adott otthont.

A szervező társulás immár harmadik éve működik. „Molnár Ildikóval, akivel közösen irányítjuk a polgári társulásunkat, részt vettünk egy projektben, mely az autisták munkapiacon való elhelyezésére összpontosított. A járásunkban hat fiatalt helyeztünk el, közülük négyen munkaszerződést szereztek. Baláži Martin önkéntes munkát vállalt a Csallóközi Könyvtárban. Nagy örömmel teszi a dolgát, megfelel számára a kapott munkakör. Mindent rendben tart, megragasztja az eltépett könyveket, nagyon precíz. Mikor véget ért e projekt, elhatároztuk, alapítunk egy társulást, hogy továbbra is tudjunk hasonló tevékenységeket folytatni“- kezdte Csivre Zsuzsa, a társulás egyik alapítótagja.

Csivre Zsuzsa elmondta, egyre több gyermeket diagnosztizálnak autizmussal. Az iskolarendszer ebből a szempontból elég jól el van látva szakemberekkel, megoldásokkal, azonban az óvodákban ez egy megoldatlan probléma. Zsuzsa hivatását tekintve gyógypedagógus, a tanácsadó irodában dolgozik, 20 éves tapasztalattal rendelkezik. Ennek ellenére kiemelte, még ma is megesik, hogy olyan helyzettel, esettel találkozik, ami őt is meglepetésként éri. Ez is bizonyítja, hogy az autisták mennyire egyedi tüneteket, viselkedési jelenségeket mutatnak.

Nagy probléma ezeknek a gyermekeknek az ellátása, emelte ki. Ennek okán egy pedagógusképzést indított a polgári társulás. „Nagy volt az igény a segítségre, azonban be kellett látnom, hogy külön-külön képtelenség mindenkihez személyesen elmennem és tanácsot adni. Így jött a tanfolyam ötlete”- fűzte hozzá. Elsősorban azon pedagógusoknak adtak lehetőséget a részvételre, akik olyan intézményben dolgoznak, ahol már van integrált tanuló.

Az autizmus világnapja alkalmából az előző két évben is rendezett a társulás egy úgynevezett szakmai napot. Első alkalommal a szülők szempontjából közelítették meg a témát, arról beszéltek, mivel állnak szembe, sorra vették a felmerülő tüneteket, kifejtették mire kell odafigyelni a fejlődés érdekében, valamint szót ejtettek a segítséget nyújtó intézményekről. Második alkalommal családok mutatkoztak be, a szülők osztották meg egymással és a megjelentekkel a mindennapi nehézségeiket. Ezúttal pedig úgy határoztak, egy nagyrészt érintetteket felvonultató műsorral készülnek.

„Úgy érzem, Dunaszerdahely és környéke mostanra az autizmus problematikájával tisztában van, ezért úgy gondoltuk, most a bánat helyett egy kicsit inkább örüljünk. Azzal szembesülni, hogy a gyermekünk ezzel küzd, szörnyű lehet. Ezért is gondoltuk, hogy most másra helyezzük a hangsúlyt.”

A gyógypedagógustól megtudtuk, az autisták száma egyre nő. Míg tavaly három, idén öt gyermek kerül ki kezei közül a sérült gyermekek számára fenntartott speciális iskola autista osztályába. Rajtuk kívül négyen általános iskolába mennek, mivel ők mentálisan nem sérültek.

„Amennyiben ez így folytatódik, úgy gondolom, az iskolai rendszer, a frontális oktatás össze fog omlani”- húzta alá Csivre Zsuzsa.

A műsorban fellépett Kovács Ivett, aki önerőből tanult meg zongorázni. Baláži Martin bemutatta rovarokat ábrázoló fantasztikus fotóit, Vicsápi Bálint pedig egy csodaszép verset szavalt. Ők mind érintettek az autizmusban, mégis kiálltak a közönség elé, s örömmel mutatták meg tehetségüket. Rajtuk kívül a Gálffy-Hodosi házaspár kapcsolódott be a műsorba zenés produkciójával, valamint Slezák Erika is dalra fakadt, aki szülőként érintett a témában.

