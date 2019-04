Országos 3. helyezés a nagymegyeri fodrász diákoknál

Idén első alkalommal neveztek iskolánk tanulói a trencséni versenyre, melynek alapfeladata volt egy férfi vagy nő teljes átalakítása. A verseny két fordulóból állt. Az első fordulóban az iskola berkein belül oldották a tanulók a feladatot. Ennek eredményeképp Szabó Viktória fodrász tanuló egy iskolatársát, Décsi Olíviát alakította át kozmetikus és stylist „kollégái” segítségével tetőtől talpig. Olívia átalakulásáról fotósorozat is készült. Ezeket a fotókat kellett a trencséni bizottság elé juttatni, akik február 23 – án döntöttek arról, hogy mely diákok kerülhetnek be az élő show-ba. A fotókat szakmabeli nagy nevek bírálták el, mint például Iveta Weiselová - fodrász, Jena Šimková – fényképész, vagy Iveta Schäfferová – a Hair&Beauty folyóirat főszerkesztője. Az értékelés során a zsűri országos szinten 6 diák és 6 professzionális fodrászt választott ki az élőshow-ban való szereplésre. Már az is fantasztikus eredménynek számít, hogy köztük volt tanulónk, Szabó Viktória is!!!

A nagy nap 2019. március 28 – án, tanítónapon jött el. Tanulóink hosszú hetek felkészülése után természetesen új modellel indultak útnak mestereik kíséretében a trencséni Beauty Forum Slovakia rendezvényére. Az izgatottság nem volt ok nélküli, hisz a verseny nehézségének számít, hogy a versenyzők négy órás időkeretben megszabva, csak a helyszínen tudják megalkotni új modelljük új frizuráját, sminkjét.

Szabó Viktória modellje Nagy Beáta volt, akit smink terén Molnár Ilona, stylistként pedig Molnár Bernadett alakított át. A lányok ezúttal sokkal nagyobb változást terveztek, mint a bejutáskor, hisz ahhoz, hogy nagy eredményeket érhessenek el, nagy változásokat kellett eszközölniük.

A trencséni utazást regisztráció, majd 4 órányi kőkemény koncentráció követte. Vajon minden úgy sikerül, ahogy eltervezték? Vajon jól sikerül a festés? Biztos jó lesz a ruha? Nem csúszik el a smink? Beleférnek az időbe? Mondanunk sem kell, hogy vágni lehetett a feszültséget a levegőben! De a lányok ismét nagyot alkottak! Bea 100% - ban átváltozott! Az addig visszahúzódó lány vagány frizurát és sminket kapott, amitől szárnyra kelt! A fél háromkor kezdődő eredményhirdetésre az izgatottság már a tetőfokára hágott.

Szabó Viktória és csapata a fantasztikus harmadik helyezést érték el a versenyen!

Mérhetetlenül büszkék vagyunk a lányokra és a felkészítő csapatra! Tanítónapra szebb ajándékot nem is adhattak volna iskolájuknak, a tanároknak, mestereknek, vezetőségnek! Bízunk benne, hogy a közeljövőben hasonlóan szép eredményekkel térnek majd haza az egyes versenyekről, ehhez sok sikert, kitartást és bátorságot kívánunk!

(Mgr. Huszár Ambrus Rita, tanár)