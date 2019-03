Ékszerdoboz a Budai- hegyek ölelésében – The Hotel Unforgettable- Hotel Tiliana ****

Szeptembertől egy új szálloda nyitotta meg kapuit Budapest II. kerületében. A teljesen felújított, 4 csillagos szálloda tökéletes választás a teljes kikapcsolódásra és feltöltődésre vágyók számára, hiszen csendes környezetben, közel 3 hektáros parkkal, Budapest nyüzsgésétől mégis mindössze 15 percre várja vendégeit. Nem csak elhelyezkedéséből adódóan, de stílusát illetően is Budapesten és környékén is egyedülállónak mondható.

Az utcáról a szállodába lépve az ember mintha kicsit kiszabadulna a hétköznapokból és egy teljesen új világba csöppenne. Modern stílus, meleg színek és letisztult elegancia jellemzi a szálloda minden helységét, amely tökéletes kikapcsolódást kínál mindenkinek. Családoknak, pároknak és átutazóban lévő üzletembereknek egyaránt.

Az ide látogatók különböző kategóriájú szobák és lakosztályok közül választhatnak, hiszen a szálloda 49 szoba mellett céges és családi rendezvények lebonyolítására alkalmas konferencia termekkel is rendelkezik. A szobák mindegyikét letisztult elegancia jellemzi. Parkra és utcára néző tágas légkondicionált szobák, széles sávú internet hozzáféréssel, okos televízióval, kávéfőzővel és széffel.

A vendégek a fárasztó programok után élvezhetik a pihenést, ellazulhatnak. Ebben segít a természet közelsége, friss levegő és nem utolsó sorban a májustól elérhető wellness szolgáltatások. A wellness részlegen fedett és szabadtéri pezsgőfürdő, fitneszterem, masszázskezelések és szauna is rendelkezésre áll majd.

A legkisebbekre is gondoltak, hiszen a gyermekeket az épületen belül kialakított játszósarkak mellet a parkban több mint 10 játszótér várja.

És ne feledkezzünk meg négylábú kedvencekről sem, hiszen előttük is tárva az ajtó.

Természetesen az aktív kikapcsolódásra vágyók is találhatnak számukra megfelelő programot, hiszen a szálloda rendelkezik saját tenisz, kosárlabdapályával és egy kültéri medencével, amely szezonálisan korlátozás nélkül elérhető minden vendég számára.

Etalon - Így hívják a szálloda éttermét, amelyben a reggelis alapellátás mellett kellemes, elegáns környezetben, izgalmas folyamatosan megújuló étlappal, magyaros fogásokat felvonultató választékán túl nemzetközi ételkülönlegességekkel, újragondolt ételekkel és kiváló desszertekkel várja vendégeit.

Itt mindenki megtalálja a számára megfelelő ételt.

Amint az idő engedi az étteremhez tartozó nyitott teraszon a grill ételek mellett a finom koktélok is helyet kapnak. Nincs is annál kellemesebb, mint egy nehéz nap után egy kellemes italozás a teraszon. A kínálatban klasszikus ismert italok mellett a luxus kedvelői is találnak megfelelő italokat.

Ez a szálloda méltán nevezhető egy ékszerdoboznak! Aki nem hiszi, járjon utána!

Elérhetőségeink:

Recepció:

reception@hoteltiliana.hu E-mail:

+36 1 391 00 27

Értékesítés:

sales@hoteltiliana.hu E-mail:

+36 1 416 99 99

Facebook, Instagram:

web: www.tiliana.hu

(PR-cikk)