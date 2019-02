Fekália lehet a fogkefénken

Azokban a háztartásokban, ahol a WC a fürdőszobában található, igen valószínű, hogy a fogkefe a legszennyezettebb tárgy. És olyasmivel van tele, amit nagyon nem szeretnénk a szánkba venni.

A brit Metrónak nyilatkozó higiéniai szakértő szerint amikor valaki lehúzza a vécét, az apró szennyeződések képesek nagy körben lerakódni, így az E. coli, szalmonella, clostridium baktériumok (vagy éppen a norovírus) hódító útjukra indulhatnak.

A fogkefe nedves felülete pedig remek táptalaj a kórokozók számára. És sajnos az sem segít, ha tokkal védjük, sőt a fedővel még lassabban szárad ki a kefe feje, így még kellemesebb környezet alakul ki a bacik számára.

Egy 2015-ös tanulmány szerint a fogkefék 60%-án található fekáliából származó szennyeződés. A tudósok szerint nem is az a nagy gond, ha a saját kakink maradványai jutnak be szervezetünkbe, sokkal veszélyesebb, amikor sokan használnak közös helyiséget, és mástól szerezzük be a bacilusokat.

Az Amerikai Mikrobiológiai Társaság felmérései szerint a fürdőszobában messze a fogkefe a legszennyezettebb felület. És ha már itt tartunk, jusson eszünkbe az is, hogy a vécéből támadó kórokozók legeredményesebb hordozója az okostelefonunk kijelzője.

