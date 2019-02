ROFÉ Naturale: A természetes egészség mindenkinek jár!

Ha valódi odafigyelésre és minden igényt kielégítő szolgáltatásokra vágyik a természetgyógyászat területén, akkor nincs más dolga, mint ellátogatni a győri ROFÉ Naturale Egészségközpontba , amely nemcsak hatékony orvoslást, de természetes gyógymódokon alapuló segítséget nyújt a legkülönfélébb panaszok és betegségek esetén. A Leier City Centerben található ROFÉ Naturale Egészségközpont a szlovákiaiak számára is könnyedén elérhető.

Mivel a központban minden egy helyen megtalálható, így sokkal gyorsabban és egyszerűbben lehet gyógymódot találni a páciens panaszára – sőt, az sem ritkaság, hogy a szakemberek egymás munkáját segítve járnak a probléma végére. A ROFÉ Naturale Egészségközpontban a BEMER mágnesterápiától kezdve a fülakupunktúráig minden elterjedt módszert megtalálunk.

A természetes módszerek különlegessége, hogy állapotunk javítása közben nem terhelik le a szervezetünket.

A legtöbb kezelés ugyan már rövid időn belül kifejti hatását, viszont igazi eredményt akkor érhetünk el, ha az életmódunkba is be tudjuk építeni. Az első nyugtalanító tüneteket sokszor nem vesszük túl komolyan, viszont érdemes már ekkor felkeresni egy szakember.

Ha panaszunkkal szakemberhez fordulunk, érdemes biorezonanciális állapotfelmérést végezni, ezáltal átfogó képet kapunk az egészségi állapotunkról. A fő szervrendszerek energetikai állapotából pedig következtetni lehet olyan kockázatosnak vélt folyamatokra, amelyek tünetként még nem is jelentkeztek.

Az állapotfelmérő készülék, amely alkalmas az egész szervezet valamennyi fiziológiai rendszerének működési állapotát felmérni, teljesen fájdalommentes, viszont gyermekeknél csupán 12 éves kortól alkalmazható. A felmérést minden esetben orvos-természetgyógyászati konzultációval kötik össze, amely során megtudjuk, hogy pontosan milyen problémák terhelik a szervezetünket. Ebből kifolyólag az orvosok, természetgyógyászok az észlelt problémának megfelelő kezelést tudnak javasolni.

A biorezonanciális állapotfelmérést homeopátiás tanácsadással kötik egybe. A homeopátiás szerek természetes alapanyagokból, speciális eljárással készülnek, amelyet az orvos egyénre szabottan választ ki a kezelt számára. A homeopatikus gyógyítás gyorsítja a betegség lefolyását, támogatja a szervezet öngyógyítását, a testi-lelki harmónia teljes visszaállítására törekszik, emellett számtalan betegség kiegészítő kezeléseként is elérhető. A homeopátia már csecsemőkortól is alkalmazható.

Manapság egyre gyakoribbak az allergiás megbetegedések, mint az asztma, a szénanátha vagy a pollenallergia. Ezek kezelése – a fülakupunktúra mellett – homeopátiás szerekkel ugyancsak hatásos lehet. A homeopátia továbbá alkalmazható női problémák (hólyaghurut, görcsös menstruáció), illetve hormonproblémák (pajzsmirigy) kezelésére is.

Nyugat-Dunántúlon egyedüliként a ROFÉ Naturale Egészségközpontban található BEMER készülék klinikai változata. Magas vérnyomás, ízületi panaszok, valamint érszűkület súlyos következményeinek elkerülése érdekében a központ mágnesterápiás kezelést javasol. Nem egy kutatás igazolja, hogy a BEMER fényterápia segítségével a makacs bőrproblémák tünetei is enyhíthetők.

Ez az orvostechnikai eszköz a szervezet saját gyógyító erejét aktiválja a testre továbbított impulzusok révén. A Bemer rendszer a leghatásosabb és legkutatottabb fizikai kezelő módszer, ami jelenleg rendelkezésre áll – már kétperces kezelés hatására jelentősen javul a véráramlás, ami az egész testben kimutatható.

A BEMER terápia teljesen fájdalommentes, kiemelkedő szerepe van a gyulladások, alvászavarok, bőrproblémák, allergia, sclerosis multiplex, diabétesz szövődményei és mozgásszervi panaszok gyógyításában, valamint a gyermekgyógyászatban. Fényterápiával kiegészítve különböző bőrproblémák is kitűnően kezelhetők általa.

A kliensek továbbá kipróbálhatják a talpreflexológiát: a talpon számos olyan pont van, amely hozzárendelhető egy-egy szervhez – ezeket a pontokat stimulálva érnek el eredményt több betegség kezelésében. Alkalmazásával felgyorsul a vérkeringés és az anyagcsere, valamint javul a sejtek oxigénellátottsága. A talpreflexológia segítségével energikusabbak, egészségesebbek, kiegyensúlyozottabbak lehetünk.

A kezelést főként normálistól eltérő vérnyomás, emésztőszervi megbetegedések, menstruációs zavarok, allergiás problémák, hormonális problémák, fejfájás, migrén előfordulásakor javasolják, de kiemelten ajánlják fogyókúra esetén is.

A talpreflexológiához hasonló elven működik a fülakupunktúra, amely képes az energiákat megfelelő irányba terelni, ezáltal megszünteti az energiaeloszlást akadályozó tényezőket. A fülkagylón végzett akupunktúrás kezelés ugyanolyan hatást vált ki, mintha a test megfelelő pontjain alkalmaznák. A fül egyes pontjai ideálisak többek közt allergia, hormonális problémák, migrén, frontérzékenység, szédülés, fülzúgás, reumatikus megbetegedések kiegészítő kezelésére, emellett kiemelkedő eredményességgel alkalmas testsúlycsökkentésre és feszültségoldásra.

Napjainkban egyre több szenvedélybetegségre (dohányzás, drogfüggőség, alkoholizmus, játékfüggőség) derül fény – mindezek feloldására szintén hatékony segítséget nyújthat a fülakupunktúra. A kezelést érdemes 3-6 naponként megismételni, de már a tű beszúrását követő 10-15 perc elteltével jelentkezhetnek pozitív eredmények.

A felsorolt kezelések rendszerszintű problémák (idegrendszer, hormonrendszer) orvoslására is alkalmasak, emellett gyerekeken is alkalmazhatók – a felnőttekhez képest jobban, rövidebb idő alatt reagálhat a szervezetük a kezelésekre.

Folyamatos stressz, álmatlanság, szorongás, félelem, döntéshelyzet, kommunikációs nehézségek, önbizalomhiány, koncentrációs- és teljesítményzavar esetén az egészségközpont az Access Bars kezelést ajánlja, amely során lehetővé válik, hogy erőfeszítés nélkül töröljünk bármilyen hátráltató erőt az élet különböző területeiről. A módszer egyre elterjedtebb, és már az első kezelést követően megfigyelhetjük magunkon, hogy sokkal kiegyensúlyozottabbak, nyugodtabbak vagyunk.

Hasonló panaszoknál alkalmazható továbbá a tibeti hangtál terápia is. Az olyan hangkeltő eszközök, mint a tibeti hangtálak, gongok, csengők megfelelő használatával nemcsak a fül számára hallható dallam, zene vált ki kellemes érzést, hanem jelentős módon hatnak az ember egészségi állapotára is. A hang- és rezgésterápia segít visszaállítani a harmóniát és az egyensúlyt az emberi szervezetben, így egyszerre hat a tudatra, az érzésekre és a fizikai testre is.

Az egészség és a kiegyensúlyozottság értéke felbecsülhetetlen, éppen ezért a ROFÉ Naturale Egészségközpont a szlovákiai pácienseket is szeretettel várja.

