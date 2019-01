Pásztor Anna terhesen is bevállalós volt (FOTÓK)

Néhány évvel ezelőtti várandóssága alatt is vállalt merész fotózást az Anna and the Barbies énekesnője, ezt pedig rajongóival is megosztotta.

"Rockpocak. 9. hónap Zoéval és Benivel! Pont 3 éve, ilyenkor bújtunk össze először Zoé-babával... MINDENT MEGÉRT, MIND A KÉTSZER! Minden nő szuperhőssé válik a várandóság alatt... én legalábbis akkor voltam életemben a legerősebb és egyben a legtörékenyebb is. Örülök, hogy sikerült megörökítenünk a pillanatot, sokszor erőt adnak a folytatáshoz!" - írta Pásztor Anna.

