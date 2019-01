ROFÉ Naturale: Egészség, szépség, természetesen!

A győri ROFÉ Naturale Egészségközpont valódi odafigyelést és minden igényt kielégítő szolgáltatásokat nyújt nemcsak a természetes gyógymódokon alapuló orvoslás, hanem a szépségápolás területén is. A Leier City Centerben található egészségközpont segít, hogy az egészség és a szépség szoros kapcsolatban létezhessen egymás mellett. A központ többfajta természetes gyógymódot és terápiás kezelést kínál nemcsak az egészségünk, hanem szépségünk megőrzése érdekében is. A kezelések barátságos, nyugodt környezetben folynak képzett szakemberek vezetésével.

Mivel a bőr akár komolyabb, súlyosabb betegségek jeleit is magán hordozhatja, ezért az egészségközpont kiemelten fontosnak tartja a szépség és az egészség együttes vizsgálatát. A kezelések előtt a szakemberek holisztikus szemléletben konzultálnak a vendéggel, ezt követően pedig javaslatot tesznek az elektrokozmetikai beavatkozásra. A látványos és tartós eredmény elérése érdekében a kezeléseket érdemesebb kúraszerűen alkalmazni.

Az egészség és szépség kapcsolata lenyomatot hagy a bőrön, az árulkodó jelek többek között utalnak az életmódra, hormonális működésre, vitamin- és tápanyaghiányra egyaránt, ezért fontos a személyre szabott és holisztikus megközelítés.

Szépségápolási szolgáltatások

Binella szérumok hatékonysága

Fiatalító, tű nélküli mezoterápiakezelés BINELLA szérumokkal – A Binella Medical Beauty bőrápolási koncepciója, hogy személyre szabott hatóanyag-kombinációt határoz meg az egyedi bőrjellemzőkre és esetlegesen megjelenő bőrproblémákra. A Binella no age filozófiájának feladata, hogy egyénre szabottan gondoskodjon a bőr hiányzó tápanyagainak pótlásáról – az így aktivált bőrsejteken meg sem jelennek az idő előtti öregedések egyes jegyei. Az egyénre szabott készítmény pontosan azokkal a tápanyagokkal látja el a bőrt, amelyek megfelelnek az egyedi szükségleteknek.

100%-os tisztaságú hatóanyagokról van szó. A bőr igényeinek leginkább megfelelő koktélt helyben, az egészségközpontban állítják össze, amelyet tű nélküli mezoterápiával juttatnak a bőr mélyebb rétegeibe.

A Binella ortomolekuláris esszenciák alkalmazása speciális tápanyag-utánpótlást jelent. Az ortomolekuláris kozmetológia holisztikus szemlélete szerint a bőrben a ­vitaminok, ­ásványi­anyagok­ és nyomelemek, hatóanyag-kivonatok, mikrotápanyagok ­optimális­ koncentrációja szükséges­ ahhoz,­ hogy sejtjei megújuljanak és valamennyi funkciója működőképes maradjon. Ha a tápanyagok koncentrációja, mennyisége csökken, az öregedés jelei (ráncok, barázdák, petyhüdt bőr), a bőrregeneráció lassulása (hegek), bőrproblémák (hajszálértágulat, pigmentfoltok, víz- és zsírhiány) kialakulásához vezetnek. Az esszenciák a bőr természetes működési folyamatait segítik megőrizni, újraaktiválni, ezért nem tartalmaznak mesterséges színező-vagy illatanyagot, denaturált szeszt, ásványi olajokat, szilikont, parabént vagy a bőrre megterhelő tartósító adalékanyagot sem.

Binella ortomolekuláris esszenciák széleskörű választékát kínálja tű nélküli mezoterápiához, ezért tudunk személyre szabott, életkort, életvitelt, és egészségi állapotot együttesen figyelembe vevő kezeléseket kínálni.

Az elektroporáció, azaz tű nélküli mezoterápia egy olyan fájdalommentes eljárás, amelynek köszönhetően a hatóanyagok a megfelelő helyre jutnak be a bőrben. A készülék olyan speciális elektromágneses hullámokat bocsát ki, amelyek valós nyílásokat hoznak létre a bőrfelszínen, így a hatóanyag könnyebben eljut a kívánt helyre. Alkalmazását kúraszerűen javasolják, alkalmanként 15-25 százalékos javulás észlelhető.

Egyedülálló módon BEMER-terápiával (speciális mágnes és fényterápiás orvostechnikai eszköz) zárul a kezelés, amely a mikrocirkuláció serkentésével a tápanyagok jobb beépülését és a salakanyagok elvezetését segíti. A végeredmény egy „nemcsak” szép és megfiatalított, hanem egészséges bőr – ez a tartós és természetes hatás záloga.

A rádiófrekvenciás beavatkozás egy azonnali bőrfiatalító kezelés, amely az arcbőr feszesítésére és salaktalanítására szolgál. A hő fokozza a sejtek belsejében keletkezett oxigénfelhasználást, amely jól látható feszesedést eredményez. Ezt követően a krioterápiás kezelés csökkenti a bőr kivörösödését, és helyreállítja az anyagcsere aktivitását a bőr felszíni rétegeiben.

A hideg (szoft) lézer a bőrgyógyászati sebkezeléstől a nőgyógyászati alkalmazásig számos területen bizonyított. Ennek alkalmazásával a sejtek megújulási ciklusa lerövidül, felgyorsítja a gyógyulást és annak pszichológiai tényezőit is támogatja. A kezelést kifejezetten aknés, heges bőrfelületen javasolják. A központ ultrahangos kezelést is kínál, amely élénkíti a vérkeringést és a sejtek anyagcseréjét, ezáltal segíti a gyulladt bőr nyugtatását.

Manapság sokan keresnek olyan gyors és hatékony eljárásokat, amelyek egyúttal kevesebb fájdalommal is járnak. Pontosan ilyen a Deynique Cosmetics Mágneses Anti-Tox kezelése, amely mélyen tisztítja a bőrt, véd a szennyeződés felgyülemlésétől, és segít a sebgyógyulásban. Ez egy olyan bőrtisztítási újdonság, amely során a vendég nem szenved a fájdalmas nyomkodástól. Tisztító hatása mellett kiemelkedő eredményeket nyújt ránctalanítás terén is. Bármilyen bőrtípuson érdemes kipróbálni – kismamák számára is különösen ajánlják, ugyanis a kezelés során nem alkalmaznak ultrahangot.

Nincs is annál jobb, mint egy fárasztó napot kényeztető arcmasszázzsal zárni. A ROFÉ Naturale Egészségközpont ebben is az élen jár: a jótékony hatású masszázs mellett a legkiválóbb minőségű hatóanyagokat kínálja. A kezelés a Thalion termékcsaláddal történik, amely számos bőrproblémára nyújt megoldást. Gyorsítja az anyagcserét, csökkenti az öregedési folyamatokat, valamint számos egyéb jótékony hatású változást idéz elő a bőr rétegeiben. A masszázs más elektrokozmetikai kezeléssel is kombinálható, ilyen például az ultrahang.

A felnőttkori pattanások és zsíros, egyensúlyát vesztett bőrrel járó tünetek kezelésére szolgál a Thalion Acne – Controll kezelés, amely gyulladáscsökkentő hatású és normalizálja a zsíros bőrt. És az eredmény? Százszázalékig tiszta és egészséges bőr. A Thalion Extrém mélytisztító kezelés tinédzserkori problémák esetén is ideális – intenzíven megújítja a sejteket, a bőr pedig finomabbá és ragyogóbbá válik. A tisztító kezelések nem irritálják a bőrt, nem gyulladásképzők és egészségtelen mértékben sem vékonyítják el a bőr felső hámrétegét.

Az Express Slimming karcsúsító testkezelés már 30 perc után látható hatást vált ki a has, a fenék és a derék területén. A testradírozásra a Thalion Slimming Scrub Pearls terméket használják, amely a mélyre ható masszázsnak köszönhetően teljesen felszívódik, ezáltal pedig a test körvonalai újraformázódnak. A narancsbőr kezelésére az Algoslim® hatóanyag nyújt segítséget, amely megelőzi a zsírlerakódást és csökkenti a zsírsejteket. Előnye, hogy mindhárom narancsbőrtípus (zsíros, ödémás, rostos cellulit) ellen felveszi a harcot.

Az évek múlásával, a szervezetünk is magán viseli az idő nyomait, bőrünk is elkerülhetetlenül változik. A ROFÉ Naturale Egészségközpont erre is kínál megoldást! A Thalion Intenzív arc- és testkezelésnek köszönhetően életre kel a meggyengült bőrszövet, és üdeséggel, ellenálló-képességgel vértezi fel. Ez az innováció látványos eredményt nyújt a fiatalos bőr megőrzéséhez, és segít visszaállítani annak feszességét és rugalmasságát.

A természetes gyógymódok tárháza Szlovákiából is szeretettel várja mindazokat, akik az egészségük mellett természetes szépségüket is szeretnék megőrizni.

Szerezzen különleges és gondoskodó meglepetést szeretteinek, barátainak, vagy üzleti partnereinek! Ajándékozzon egészséget minden ünnepi alkalomra! Egészségközpontunkban lehetőség van ajándékkártya vásárlására, amely beváltható egészségügyi és kozmetikai szolgáltatásainkra egyaránt.

Bejelentkezés és időpontfoglalás az alábbi telefonszámokon: +36 96 769 196; +36 70 430 40 82

További elérhetőségek:

Rofe Medical Kft.

Wesselényi u. 6.

9024 Győr

(PR-cikk)