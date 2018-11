Ötperces ultrahangvizsgálattal kideríthető a demenciakockázat

Egy nemzetközi kutatócsoport 2002-ben több mint háromezer ember nyaki véráramlását vizsgálta meg ultrahanggal, majd a következő 15 évben figyelte állapotukat: tesztelték memóriájukat és problémamegoldó képességüket. Az eredmények szerint a többi résztvevőhöz képest azoknál következett be a legnagyobb mértékű kognitív hanyatlás a következő tíz évben, akiknél az ultrahangos vizsgálattal a legintenzívebb érverést tapasztalták.

A kognitív hanyatlás gyakran a demencia első jele, de nem mindenkinél alakul ki demencia azok közül, akiknek a kognitív képességei gyengülnek.

A University College London (UCL) által vezetett kutatás nyomán készült tanulmány szerzői bíznak abban, hogy eredményeik révén új lehetőség kínálkozik a kognitív hanyatlás és a demencia előrejelzésére.

A kutatás eredményei emellett azt is alátámasztják, hogy a vérnyomás és a koleszterinszint kordában tartása, az egészséges étrend, a rendszeres testmozgás, a dohányzás mellőzése mind segíthet a demencia megelőzésében.

Scott Chiesa, UCL tudósa hangsúlyozta, hogy a demencia több évtizedes károsodás eredménye, mire diagnosztizálják, már túl késő bármit tenni. "Minél korábban kell beavatkozni, ki kell dolgozni az eljárást, amivel meg lehet állapítani, hogy kik hajlamosak a demenciára és őket kell megcélozni" - fűzte hozzá.

A kutatók most azt tervezik, hogy MRI-szűréssel azt is megvizsgálják, vajon a résztvevők agyában bekövetkeztek-e strukturális és funkcionális változások, amelyek megmagyarázhatják kognitív hanyatlásukat. Azt is ki akarják deríteni, hogy a szűrés javíthat-e a demencia-diagnózison.

A kutatás eredményeit az Amerikai Szívgyógyászati Szövetség (AHA) chicagói tudományos konferenciáján ismertették.

MTI