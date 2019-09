Singh Viki: Szeretem, hogy szőrös vagyok

Az énekesnő már sokszor beszélt arról, hogy egész életében a súlyával küzdött. És emellett még egy rakás dolog volt, amit utált magán. Ezeket mostanra elfogadta, sőt kifejezetten szereti is.

Szeretem, hogy széles a csípőm, mert emiatt jól állnak a nőcis ruhák.. Szeretem, hogy szőrös vagyok, mert bár gyakorlatilag az egész testemet gyantázni kell, de a hajam cserébe földig megnől, dús és erős… Megszerettem a kreol bőrömet, amit régen szégyelltem, mert sokat csúfoltak miatta!! Mára rájöttem mennyire szépek a “barna lányok”!! És hogy én is szép vagyok!!! és igen, valószínüleg soha nem lesz kockás hasam sem mert mikor 47 kilós voltam és nem ettem semmit, akkor is “3 hurkám volt”, de ezzel sincs baj, mert indiában azt mondják a “legjobb kurtizánoknak 3 hurkás a hasuk”.

Elfogadtam, hogy hülye vagyok matekból és földrajzból, nem tudok tájékozodni, nem tudok megjegyezni gyakorlatilag semmit (neveket, dátumokat..stb) viszont kaptam a Jóstentől tehetséget és a zene szeretetét, kaptam önállóságot és talpraesettséget aminek köszönhetően a jég hátán is megélek… Erős vagyok és kitartó… És nagyon szerencsés, mert kaptam egy olyan férfit mint a párom… – írta közösségi oldalán Singh Viki.



(via24.hu)