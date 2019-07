Sikeresen választottak szét fejüknél összenőtt sziámi ikreket (VIDEÓ)

Szafa és Marva Ullah 2017 januárjában született Pakisztánban. A két kislány a koponyájánál volt összenőve, agyuk egy része is összekapcsolódott. "A craniopagus egy kivételesen ritka és összetett állapot" - magyarázta David J. Dunaway, az ikreket operáló sebészcsoport egyik vezetője. A műtétet még februárban végezték el. Az orvoscsoportnak ez volt az eddigi legbonyolultabb operációja - fűzte hozzá.

Fejüknél összenőtt, de más szerveikben különálló sziámi ikrek egymillió születésből egyszer jönnek világra, az pedig még ritkább, hogy az agyszövetük össze legyen kapcsolódva. Évente világszerte 50 craniopagus-iker születik, közülük csak 15 ikerpár éli túl élete első hónapját.

Dunaway elmondta, hogy a műtéthez a legkorszerűbb technológiát is felhasználták, beleértve a virtuális valóságot, a fejlett képalkotást és a háromdimenziós nyomtatást. Ezek segítettek abban a sebészeknek, hogy megtervezzék és begyakorolják a műtétet a komplikációk minimalizálása érdekében.

Az operációt a londoni Great Ormond Street-i kórházban végezték el. A kislányokat négy hónappal később bocsátották el a kórházból.

The future looks bright for both Safa and Marwa. After their final surgery, they began their recuperation at @GreatOrmondSt – here they are enjoying ‘Twinkle, Twinkle, Little Star’ during a playful physio session! https://t.co/aKrOCMGu3q pic.twitter.com/fk3jKbpukr