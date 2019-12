Olivia Newton-John visszakapta legendás fekete bőrkabátját

„Ennek a kabátnak nem szabad egy milliárdos gardróbjában porosodnia, hogy a countryklubban henceghessen vele”

- mondta a neve elhallgatását kérő vevő, amikor átadta ajándékát a többszörös Grammy-díjas énekes-színésznőnek a múlt hétvégén Kaliforniában.

A fekete bőrkabát és a magas derekú, szűk nadrág, amelyet Newton-John a Pomádé utolsó jelenetében visel, amikor John Travoltával eléneklik a You're the One That I Want című számot, két külön tételként szerepelt a Julien's Auctions Beverly Hills-i árverésén és két vevőhöz került a becsült ár több mint kétszereséért.

Az angol-ausztrál énekes-színésznő csaknem 500 tárgyat bocsátott árverésre, hogy a bevétellel a melbourne-i Olivia Newton-John Rákkutató és Wellness Központot támogassa, amelynek társalapítója volt, miután 1992-ben első ízben sikerült legyőznie a mellrákot.

A 71 éves Newton-John tavaly szeptemberben jelentette be, hogy harmadszorra is rákot diagnosztizáltak nála.

A kabát megvásárlója Newton-John "elsőszámú" rajongójának vallja magát és "gyors felépülést" kívánt a művésznek. Az énekes, aki rendkívül hálás volt és nagyon meghatódott az ajándéktól, elmondta, hogy a melbourne-i rákközpontban fogja kiállítani a kabátot.

A Grease 1978-ban indult hódító útjára, Danny Zuko (John Travolta) és Sandy Olsson (Newton-John) középiskolás szerelmének sztorija azóta is nagy siker.

MTI