Október végétől bárki megtekintheti Meghan Markle menyasszonyi ruháját

Október végétől a nagyközönség is közelebbről szemügyre veheti Harry herceg amerikai hitvese, Meghan Markle menyasszonyi ruháját a windsori kastélyban, ahol a hercegi pár májusban mondta ki a boldogító igent.

Fotó: AP

Az egykori színésznő, aki az esküvő után a Sussex hercegnője címet kapta II. Erzsébet királynőtől, a Givenchy divatház brit művészeti igazgatója, Clare Waight Keller által tervezett selyemruhában vonult az oltárhoz a május 19-i ceremónián.

Az október 26-án nyíló tárlaton helyet kapott Meghan Markle öt méter hosszú fátyla is, amelyre a brit Nemzetközösség 53 országának növényvilágát hímezték, valamint az a gyémánt és platina fejdísz, amelyet II. Erzsébet adott kölcsön a ceremóniára és, amely még soha ezelőtt nem szerepelt kiállításon.

A tárlaton szerepel továbbá annak a térd fölé érő fekete kabátnak is - az udvari lovasság, vagyis a Household Cavalry ünnepi egyenruhájának - a replikája, amelyet Harry herceg viselt az esküvőn.

Az A Royal Wedding: The Duke And Duchess Of Sussex (Egy királyi esküvő: Sussex hercege és hercegnője) című tárlatot január 6-ig kereshetik fel az érdeklődők Windsorban. A kiállítás 2019. június 14. és október 6. között a történelmi Holyrood Palotában, II. Erzsébet edinburghi rezidenciáján lesz látható.

Harry herceg, Károly trónörökös és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, II. Erzsébet királynő unokája, aki a hatodik helyen áll a brit trónöröklési sorban, a London nyugati határában fekvő Windsor ősi királyi rezidenciájának Szent György-kápolnájában esküdött örök hűséget amerikai hitvesének, Meghan Markle-nak.

Harryt és Meghant Justin Welby, Canterbury érseke, az anglikán egyház legfőbb vallási méltósága eskette a ceremónián.

A Szent György-kápolnában a királyi család tagjai mellett hatszáz meghívott vendég foglalt helyet, köztük a film, a sport és a zene több világsztárja.

