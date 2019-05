Nyolcvanegy éves korában találkozott először 103 éves édesanyjával egy asszony!

A Dublinban született Eileen Mackent csecsemőkorában örökbe adták és 19 évesen kezdte el keresni vér szerinti édesanyját.

Macken tavaly felvette a kapcsolatot az ír RTÉ Radio 1 csatorna egyik műsorának készítőivel, hogy elmesélje történetét a hallgatóságnak.

Delighted for Eileen Macken who found her family after 60 years, only to discover her mother is still alive and 103. https://t.co/OTndCzLVMB